Választás 2018 - Fidesz: a "Soros-hálózat" folytatja Magyarország elleni tevékenységét

A Fidesz szerint a "Soros-hálózat" 2018-ban ugyanott folytatja tevékenységét, ahol tavaly abbahagyta, így itthon, Brüsszelben és az Egyesült Államokban is támadja Magyarországot. Budai Gyula, a nagyobbik kormánypárt országgyűlési képviselője vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a "Soros-hálózat" be akar avatkozni a magyar választási kampányba, és teljesen egyértelmű, hogy el akarja távolítani az Orbán-kormányt.



A "Soros-hálózat" Magyarország elleni támadásai közé sorolta a jelentős részben "Soros György által fizetett" amerikai demokrata szenátorok Magyarországot elítélő jelentését, a brüsszeli "magyarellenes vitanapot", a magyar jogállamiság helyzetéről jelentést készítő európai parlamenti képviselő, Judith Sargentini budapesti látogatását, valamint a "Soros-egyetemen" tartott "migránspárti konferenciát". Budai Gyula szavai szerint a "Soros-hálózat" ott volt a héten a terrorcselekmény elkövetésével vádolt Ahmed H. ügyében is a bíróságon.



A fideszes politikus arra is kitért, hogy szintén ezen a héten érkezett meg Brüsszelből a kvótaperrel kapcsolatos értesítés. "Idetartozik szorosan" továbbá, hogy az Alkotmánybíróság jövő kedden kezdi el tárgyalni a civiltörvényt - tette hozzá, megjegyezve, hogy szerinte a "Soros-hálózat" tagjai mindent meg fognak tenni a jogszabály eltörléséért, mert az "gátat szab annak a hatalmas pénzözönnek, ami a Soros-hálózat által támogatott civil szervezetekhez érkezik". Budai Gyula arra kérte a kormányt, hogy hozzon olyan döntéseket, ha kell, törvényeket, amelyek megakadályozzák a "Soros-hálózat" tevékenységét.



Azzal kapcsolatban, hogy a Jobbik 1300 menekült befogadásának ügyében a parlament rendkívüli ülésének összehívását javasolja, a kormánypárti képviselő azt mondta: nem lenne hátrány, ha Vona Gábor Jobbik-elnök jobban tájékozódna. Különbséget kell tenni ugyanis a kvóta alapján betelepítendő migránsok és a genfi egyezmény alá tartozó, oltalmat igénylő menekültek befogadása között - hívta fel a figyelmet, kijelentve: Magyarország a kvóta alapján egyetlen migránst sem fogadott be, a genfi egyezmény alapján befogadottakat illetően pedig a törvények és a bírósági eljárások az irányadók.