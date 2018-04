Választás 2018 - Fidelitas: Juhász Péter távozzon a közéletből!

Baczkó Norbert, a Fidelitas kommunikációs igazgatója csütörtökön Budapesten az Együtt székháza előtt azt mondta: felháborítónak tartják, hogy egy olyan ember, aki bántalmazta fizikailag és lelkileg az élettársát, gyermekei anyját, és saját gyermekei előtt rendszeresen drogot fogyasztott, még a magyar közéletnek "alkotó és formáló része" lehet.



Hozzátette: úgy gondolják, hogy Juhász Péternek minden politikai és minden közéleti pozíciójából azonnal vissza kell vonulnia.



Mint Baczkó Norbert mondta: attól, hogy az egyéni képviselő-jelöltségtől visszalépett, még pártja országos listavezetője, és így továbbra is országgyűlési képviselőjelölt. A fenti három dolognak az egyike is elegendő lenne, hogy Juhász Péter egész életre méltatlanná váljon bármilyen közéleti tisztség viselésére - jelentette ki.



A Fidelitas egy molinót is kifeszített az Együtt központi irodája előtt, amelyen "A nőverő Juhász Péternek távoznia kell a közéletből" felirat volt olvasható.