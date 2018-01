Választás 2018 - Feltételei vannak a választási reklámok közzétételének a médiában

Feltételei vannak a választási reklámok közzétételének a médiában - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) és a Nemzeti Választási Iroda (NVI) közös közleményben.



Patyi András, az NVB elnöke és Pálffy Ilona, az NVI elnöke minden kereskedelmi televízió és rádió figyelmét felhívta arra: ha politikai reklámot akarnak közzétenni az április 8-i országgyűlési választás kampányában, akkor ezt legkésőbb február 17-én 16 óráig kötelesek közölni a Nemzeti Választási Bizottsággal.



Abban az esetben, ha a médiaszolgáltató a megadott határidőig nem nyilatkozik, politikai reklámot nem tehet közzé a kampányidőszakban.



A bejelentésnek tartalmaznia kell a politikai reklámok közzétételére szánt időtartamot is, amely nem lehet kevesebb 235 percnél.



Az NVB és az NVI elnöke a kiadók figyelmét is felhívta arra: csak azok a sajtótermékek közölhetnek majd politikai hirdetést a választási kampányban, amelyek január 18-án 16 óráig eljuttatják árjegyzéküket az Állami Számvevőszékhez. Ezeket az ÁSZ nyilvántartásba veszi, és honlapján közzéteszi. A sajtótermék köteles ugyanezt az árjegyzékét a honlapján is közzétenni.