Választás 2018 - Edinburghel bővült a külképviseletek listája, ahol szavazni lehet

Csütörtöktől már a skóciai Edinburghban is kérhetik a választópolgárok, hogy ott szavazhassanak az április 8-ai országgyűlési választáson.



Azok a magyarországi lakhellyel rendelkező választópolgárok, akik a választás idején nem tartózkodnak Magyarországon, az ország külképviseletein voksolhatnak, ehhez március 31-én 16 óráig kell a magyarországi lakóhelyük szerinti jegyzőtől kérniük felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe.



Csütörtökig 116 külképviselet közül választhattak a szavazók, de csütörtöktől már az Edinburghba szóló kérelmeket is elfogadják, az első két jelentkezőt már regisztrálták is. Az április 8-ai voksolás előtt várhatóan megnyílik még a külképviseleti szavazás lehetősége Tripoliban is, így a választópolgárok 118 helyszínen voksolhatnak; 2014-ben 97 külképviseleten lehetett szavazni, és 28 161-en szerepeltek a külképviseleti névjegyzékben.



Az áprilisi választásra eddig 7702 választópolgárt vettek fel a külképviseleti névjegyzékbe a választási irodák, továbbra is London a legnépszerűbb, ott már 1254-en vannak, de népszerű München (519) és Stuttgart (427) is.



A külképviseleti névjegyzékbe vételhez szükséges kérelmet március 31-ig lehet benyújtani személyesen vagy levélben a választópolgár lakcíme szerinti helyi választási irodában, vagy a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán, a www.valasztas.hu honlapon.



A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok Magyarország külképviseletein, személyesen szavazhatnak. A külképviseleten a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján, valamint a pártlistás vagy - nemzetiségiként regisztrált választópolgár esetében - nemzetiségi listás szavazólapon szavazhat.



A külképviseleteken szavazók is a magyarországi szavazás napján adhatják le szavazatukat a külképviseleteken, de az időeltolódás miatt az amerikai kontinensen a magyarországi szavazást megelőző napon, szombaton tartják a voksolást. A külképviseleti szavazás idejéről és pontos helyszíneiről a www.valasztas.hu oldalon lehet tájékozódni.