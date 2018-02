Választás 2018 - Az LMP növelné a bölcsődei férőhelyek számát

Kanász-Nagy Máté, az ellenzéki párt szóvivője szombati, budapesti sajtótájékoztatóján kijelentette: a családok nem kapják meg a kellő segítséget, tavaly például háromezer gyermek bölcsődei felvételét utasították el helyhiány miatt. Szerinte a kormány nemhogy növelte volna, még csökkentette is a férőhelyek számát, tavaly ugyanis 1500-zal kevesebb volt ebből az országban, mint 2016-ban. Hozzátette: bár a kabinet fejlesztési programokról beszél, ezek sehol sem láthatóak. Az LMP növelné a bölcsődei férőhelyek számát - ismertette -, és olyan családpolitikát követne, amely mindenkinek kellő segítséget nyújt, és nem csak keveseknek adna sokat.



A politikus reagált arra a Reflektor blog által közölt hangfelvételre is, amelyen Kövér László házelnök a választási rendszerről beszél. Kanász-Nagy Máté az elhangzottakat őszinte beismerő vallomásként értékelte, amely szerinte azt bizonyítja, hogy a rendszerváltás pártjai az elmúlt 28 évben kéz a kézben süllyesztették le a magyar demokráciát. "A Fidesz az MSZP-től tanulta meg, hogyan kell csalni, az MSZP a Fidesztől tanulta tovább" - fogalmazott. Kijelentette: az LMP-nek elege van abból, hogy ezen politikai tömörülések egymásra mutogatnak és azt mondogatják, hogy ha nekik lehet csalni, akkor nekünk is. Az ellenzéki párt szerint ezért új korszakra, új politikai irányra van szükség.



A határon túli magyarok szavazati jogáról és az ezzel kapcsolatos pártálláspontokról kérdésre közölte: az LMP megalakulása óta támogatja a határon túli magyar közösségek önrendelkezésének kiteljesedését, a DK és az MSZP azonban az elmúlt években nem ezt folytatta. Kanász-Nagy Máté felháborítónak nevezte, hogy Gyurcsány Ferenc DK-elnök megvonná a határon túli magyarok szavazati jogát, és feltette a kérdést: mennyire lehet hiteles Molnár Gyula MSZP-elnök, amikor a jog megtartásáról beszél, miközben néhány éve ennek az ellenkezőjét vallotta a pártja. Az Orbán Viktort lelőve ábrázoló, szocialista politikus által közölt fotó kapcsán úgy nyilatkozott: be kell fejezni a gyűlöletkeltő politikát, mind a Fidesznek, mind az MSZP-nek. Az LMP nyugodt, normális hétköznapokat és politikai hangnemet ígér - tette hozzá.