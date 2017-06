Vaklárma volt, ami miatt hat panel- és 10-15 családi házat kellett kiüríteni Szolnokon

Péntek estére kiderült, hogy nem tüzérségi lövedéket találtak Szolnokon, a Szolnok ispán körúton - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje az MTI-vel.



Markovics Zita azt mondta, feltehetően vízvezeték-szereléshez használt hidraulikus prés került elő, amely több méter hosszú is lehet. Eddig ötméternyit azonosítottak be, a prés azonban valószínűleg folytatódik a Szolnok ispán körút aszfaltja alatt.



A tűzszerészek befejezték a munkát. Este kilenc óra előtt nem sokkal feloldották az útlezárást, a korábban kiürített hat panel- és tizenöt családi ház 119 lakója visszatérhet otthonába - tette hozzá a kommunikációs tiszt.





Korábban fennállt a robbanás lehetősége is, mert nem lehetett tudni, hogy mit találtak.

Vélhetően tüzérségi lövedéket találtak Szolnokon, a Szolnok ispán körúton péntek délután.



Markovics Zita, a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje az MTI-nek azt mondta, az áramszolgáltató javítási munkálatok végzése közben egy húsz centiméteres hengeres testre bukkant, amelynek csupán a hegyes vége látszódik ki a földből.



Amíg a tűzszerészek azonosítják a tárgyat, a rendőrök 150 méteres sugarú körben kiürítik a területet, ez hat panel- és tíz-tizenöt családi házat érint. A Szolnok ispán körutat 300 méteres szakaszon lezárták - tette hozzá a kommunikációs tiszt.