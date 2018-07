Vágóhídon tartottak kutyaviadalt, rajtuk ütött a TEK - videó

Egy vágóhídon tartott, tiltott állatviadal résztvevőin ütöttek rajta a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységei vasárnap reggel Mohácson, az ügyben három férfi ellen indult eljárás - közölte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság (BMRFK) hétfőn reggelAzt írták, hogy a helyszínen négy férfit fogtak el, majd a Mohácsi Rendőrkapitányság rendőrei onnan további hat férfit és egy nőt is előállítottak.A viadalon résztvevő két kutyának több sérülése is volt, azokat a helyszínre érkező állatorvos ellátta - ismertette a rendőrség kiemelve, hogy intézkedtek az ebek biztonságos elhelyezéséről.A Pécsi Újság.hu az esetről beszámoló vasárnapi cikkének értesülései szerint a helyszínen az állategészségügyi hatóság is vizsgálódott.A BMRFK beszámolt arról, hogy a viadal résztvevői közül végül három férfit gyanúsítottak meg bűncselekmény elkövetésével. A két kutya gazdája - egy 44 éves mohácsi és egy 36 éves bácsalmási férfi -, valamint egy 45 éves őcsényi férfi ellen tiltott állatviadal szervezésének megalapozott gyanúja miatt nyomoz a rendőrség - közölték.