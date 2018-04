Vágatlan felvétel aggaszthatja Gyárfást - eredeti hanganyag alapján gyanusítják a sportdiplomatát

fotó: Magyar Idők

fotó: Magyar Idők

IHÁSZ SZERDÁN KERESETET NYÚJT BE



Várhatóan már szerdán keresetet nyújt be a Fenyő-ügyben bűnpártolással meggyanúsított Ihász Sándor volt főügyész, és ebben tételesen cáfolja a Központi Nyomozó Főügyészség állításait – tudta meg lapunk Papp Gábortól, Ihász védőjétől. Ismert, Ihászt pénteken hivatali kötelessége megszegésével elkövetett bűnpártolással gyanúsították meg, amit ő és a védő továbbra is abszurdnak, jogilag megalapozatlannak tart. A gyanú szerint Gyárfás Tamás tavaly októberben kereste meg hivatali helyiségé­ben az általa személyesen ismert főügyészt, és átadta neki annak a hangfelvételnek a leiratát, amelyet vélhetően a zsarolója dobott be a levélszekrényébe. Ihász a leiratot nem továbbította a nyomozóknak.

Semmilyen manipulált hanganyag nincs a nyomozó hatóság birtokában a Fenyő-ügyben – tudtuk meg belügyi forrásból. Értesüléseink szerint a gyilkosság ügyében tavaly október 31-én újraindított nyomozásban egy 2014-es, vágatlan, teljes hanganyag szerepel, amin Portik Tamás és Gyárfás Tamás beszélget Fenyő János 1998. február 11-én történt kivégzéséről. Ez a hangfelvétel valóban ott van a bizonyítékok között a mintegy tízezer oldalnyi nyomozati irat mellett. - írja a Magyar Idők Úgy tudjuk, a dossziékban az összes olyan, az elmúlt húsz évben keletkezett, a Fenyő-gyilkosság felbujtóival kapcsolatos iratok – köztük a fedett nyomozóktól, magyar és külföldi informátoroktól, valamint titkosszolgálati forrásokból származó dokumentumok – is éppúgy ott vannak, mint a Kovács Lajos által vezetett „döglött ügyek" osztályának feljegyzései. A gyilkosságért életfogytiglanra ítélt Jozef Rohác peré­ben nem szerepelt egyetlen irat sem felbujtóról, vélhetően azért, mert akkor még (csak 2017-ben született jogerős ítélet – a szerk.) a hatóságok nem voltak készen a teljes körű bizonyításra.Gyárfás Tamás pedig a bűnügyi őrizetből szabadulva múlt csütörtökön azt mondta, hogy az ellene bizonyítékként szolgáló hangfelvétel „manipulatív, összevágott hordalék". Állítása szerint a felvételt neki dobták be a levelesládájába, és ő adta át azt a nyomozó hatóságnak. Csakhogy információnk szerint ez a felvétel nem az, amiből a rendőrség dolgozik, bár a tartalma hasonló lehet. Gyárfás egyelőre nem nyilatkozik az üggyel kapcsolatban, így nem tudható, hogy ő pontosan milyen kazettáról beszélt a szabadulásakor.A tavaly ősszel újraindított nyomozás március 22-re jutott el addig, hogy meggyanúsíthatták Portik Tamást, hogy ő ölette meg Jozef Roháccsal a VICO volt urát, Fenyő Jánost. Utána derült ki a nyilvánosság számára, hogy Gyárfást még tavaly októberben próbálták megzsarolni, ám ő valamikor november táján a rendőrséghez fordult, majd tanúként a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) munkatársainak azt mondta, hogy két hónappal korábban jelentkezett nála valaki, aki egy fenyegető levelet adott neki át. A férfi nem nevezte meg a megbízóját, de közölte, hogy később még jelentkezni fog a követelésekkel, és ha Gyárfás elutasítja, akkor „tragédia történik". A Gyárfás által manipuláltnak tartott felvételt is a zsaroláshoz kapcsolódva dobhatták be a ládába.A rendőrség mindenesetre elfogta az állítólagos zsarolót, Imrich K.-t, aki Portikkal és Roháccsal, valamint a szlovák maffia egykori vezetőjével is kapcsolatba hozható. A szlovák vállalkozó írásban nyilatkozott a Bors című bulvárlapnak. – Igen, igaz, hogy március 13-án a Nyugati pályaudvarnál feltartóztattak a rendőrök. Onnan elvittek, és meggyanúsítottak Gyárfás zsarolásával. Ez a legnagyobb hülyeség, amit a rendőrség valaha is produkált! Soha, senkit nem zsaroltam. Nem szeretném, ha ehhez bármi közöm is lenne. Nekem mindegy, hogy Gyárfás megdöglik vagy kivirágzik – közölte a lappal a férfi.A Nap TV volt tulajdonosát egyébként – Bánáti János megfogalmazásával élve – a felbujtó felbujtásával gyanúsítják múlt kedd óta. Az NNI szerint ő bujtotta fel az általa személyesen ismert, az olajozásban főszerepet játszó Energol Rt. volt igazgatóját, Portik Tamást, hogy ölesse meg a szlovák szervezett bűnözés hírhedt alakjával, Roháccsal az üzleti ellenségét, Fenyő Jánost.Egy védett tanú a bíróságon beszélt arról, hogy jelen volt azon a találkozón a Portik érdekeltségébe tartozó Művész­inas étteremben, amikor az Energol-vezér kimondta Fenyő halálos ítéletét. A tanú szerint Portik őrjöngeni kezdett, amikor megtudta, hogy a médiamogul Fenyő felrúgta a közös médiaterjeszkedésről szóló megállapodásukat, és kijelentette, hogy „hazavágja" a nagyvállalkozót. A védett tanú szerint Gyárfás Tamás erre azt mondta: „Tomikám, ezzel nekem is nagy szívességet tennél […] különben is, megérdemli, hogy megdögöljön."Gyárfás pénteken a nyomozási bírótól távozva azt mondta sajtókérdésre, hogy ő soha nem járt a Művész­inasban, azt se tudja, hol volt, a védett tanú hiába is állítja ezt, így azokat a szavakat sem mondhatta, amit az állítólagos tanú neki tulajdonít.Portik és Gyárfás régi múltra visszatekintő kapcsolatát mutatja, hogy a producer 2004-ben egy százmillió forintnál is többet érő Széchenyi-hegyi, Ágnes utcai villát cserélt el Portik Tamás élettársával egy rózsadombi, Ferenchegyi úti ingatlanra. Portik a Fenyő-ügyben közölt gyanúsítás után vallomást tett, ám annak tartalma egyelőre nem ismert.