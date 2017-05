Vaddisznó randalírozott Budapest belvárosában

Egy vaddisznó randalírozott Budapest belső kerületeiben. A belvárosba tévedt vadállat az Erzsébetvárosban bukkant fel, ahol le is videózták, ahogy egy rendőrautó üldözi a vaddisznót, amelyet kis híján el is üt egy autó a Rózsa utca és a Király utca sarkán - írja az Index A disznó az újlipótvárosi Szent István Park kutyafuttatójába is megpróbált betörni, kicsit meg is rongálva annak kerítését. Végül a rendőröknek sikerült sikerült elfogniuk a szökevényt.