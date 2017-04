Vádat emeltek egy szolnoki hajléktalan ellen, aki megölte élettársát

Varga Árpád tájékoztatása szerint a férfi és élettársa egyaránt hajléktalan volt, rendszeresen italoztak, éjszakánként pedig alkalmi szálláshelyeken húzták meg magukat. Párkapcsolatuk a későbbi elkövető féltékeny természete miatt 2016 májusában megszakadt, a férfi azonban ebbe nem tudott belenyugodni, rendszeresen követte és fenyegetőzéssel is igyekezett rábírni a nőt korábbi életközösségük helyreállítására.



Ez történt 2016. május 30-án kora délelőtt is, amikor a szolnoki piac közelében a vádlott meglátta a nőt, akit előbb számonkért, majd üvöltözve hátbavágott, és megütötte azt is, aki a sértett védelmére kelt. Később előkapott egy bicskát, és azzal fenyegette meg halálosan volt élettársát, ám a környéken lakók felfigyeltek a hangoskodásra és közölték: rendőrt hívnak, ezért a férfi távozott a helyszínről.



Később a nő egy kisebb társasággal egyikük lakására ment, ahol néhány óra múlva az erősen ittas vádlott is megjelent, majd rövid szóváltás után bicskájával mellkason szúrta korábbi élettársát és elmenekült.



A főügyész közölte: a sérültön már a gyorsan megérkező mentők sem tudtak segíteni, a szúrás a nő szívét érte, aki szinte azonnal életét vesztette. Az ügyészség a vádlottal szemben börtönben letöltendő szabadságvesztés kiszabását indítványozta.