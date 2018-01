V4 - Orbán: Soros György olyanná lett, mint egy igazi migráns: minden határt átlépett

A visegrádi államok hozzáadnak Európa erejéhez, nem pedig elvesznek tőle - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a visegrádi országok (V4) kormányfőinek pénteki budapesti csúcstalálkozóját követő panelbeszélgetésen.A V4 a leggyorsabban fejlődő régió Európában - hangoztatta Orbán Viktor, kijelentve azt is, hogy a V4-ek nem megsegítettek, nem kérelmezők, hanem egy öntudatos közösséget alkotnak, amely legalább annyit ad az EU-nak, mint fordítva, sőt a régi uniós tagállamok valójában keresnek "a velünk való együttműködésen".Európának újratervezésre van szüksége, mert a korábban kitűzött célok nem teljesültek - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Budapesten.A visegrádi országok (V4: Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) kormányfőinek találkozóján Orbán Viktor felszólalásában kiemelte: "Európa-párti politikusok vagyunk".A célunk az, hogy Európa erősebb legyen, az új tervben kell lennie egy a munkaalapú társadalomra utaló passzusnak, Európának technológiailag vissza kell kerülnie a csúcsra, saját európai véderő kell, továbbá nem európai egyesült államokról, hanem szabad nemzetek szövetségéről kell beszélni - sorolta.A kormányfő szerint ez mind lehetséges, a kérdés, hogy lesz-e elég jó vezetés e célok eléréséhez.A V4 négy sikeres állam, négy sikeres történet, egy Európa-párti projekt - jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a V4-kormányfők pénteki budapesti csúcstalálkozója utáni panelbeszélgetésen.Robert Fico visszautasította azokat a kritikákat, amelyek abból fakadnak, hogy a V4-eknek időnként más a véleményük, például a kötelező kvótákról."Emiatt nem tehetnek minket vakvágányra, nem vagyunk feketebárányok" - fogalmazott, hangsúlyozva: a visegrádi országok mindig Európáért fognak harcolni, reggeltől estig, de elvárják azt is, hogy Európa meghallgassa őket.A kvótákkal kapcsolatban azt is kifogásolta, hogy a döntéshozatalkor az Európai Unióban a belügyminiszterek tanácsán keresztül "megkerülték" az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanácsot.Orbán Viktor a visegrádi országok (V4: Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) kormányfőinek találkozóján, pénteken Budapesten emlékeztetett: Kofi Annan korábbi ENSZ-főtitkár már 2004-ben arról beszélt, hogy a migráció megoldás, és nem probléma, felvázolta, mit kell tennie Európának, azt mondta, csatornákat kell nyitni bevándorlásnak.2015-ben jött a dilemma, hogy akarunk-e arra az útra lépni, mint a nyugat-európai országok, amelyek megfogadták Kofi Annan tanácsát - mutatott rá.Felidézte: a mostani ENSZ-főtitkár a napokban szintén azt jelentette ki, hogy a migráció jó dolog, és a világszervezet szerepet vállal egy megállapodás kidolgozásában, hogy világszerte szétoszthatók legyenek a migránsok.A kormányfő hangsúlyozta: "mi segítünk annak, akinek kell, de nem fogadunk be migránsokat, nem akarunk bevándorlóországgá lenni."Mint mondta, fontos, hogy a visegrádi partnerek elmondják, hogyan gondolkodik az országuk, mert jól látszik, hogy "nem vagyunk egyedül", és a Magyarország által képviselt gondolkodás nem kivételes, hanem normális, a józan ész által vezérelt gondolkodás.Orbán Viktor szerint az ENSZ-ben "veszélyes dolgok" vannak készülőben, a tervezett világ-megállapodásban benne van például, hogy enyhíteni kell az illegális határátlépés büntetését, az NGO-knak kiemelt szerepet kell adni a bevándorlás kezelésében, és minden országnak be kell fogadni migránsokat.Mindezt "mi nem támogatjuk" - jelentette ki.Közölte: a keresztény kultúra védelméről van szó, ez nem vallási kérdés, mert ebben a nem hívők is benne vannak, benne van a keresztény életforma, a vallásszabadság, a családmodell, a férfi-nő kapcsolat, az, hogy "integráltan élünk itt, és nem akarunk antiszemitizmust importálni", az, hogy "a toleráns, keresztény életformához ragaszkodunk, az otthonosság érzését nem veszíthetjük el".A miniszterelnök felvetette a kérdést, hogy ki döntötte el, kit kérdeztek meg, hogy idegen népeket beengedjenek a kontinensre, ki vállalja ennek a döntésnek a felelősségét.Mindez az európai emberek akarata ellenére, a megkérdezésük nélkül történik, miközben Magyarországon megkérdezik az embereket, az történik, amit a magyarok szeretnének - magyarázta.Az illegális migrációról azt mondta: "ha azt nem tudjuk megfékezni, ha engedjük, hogy lebontsák a kerítést (...), ha engedünk a kvótának (...), akkor az az optimizmus és lehetőség, amely ma egy karnyújtásra van, elenyészik".A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Európának újratervezésre van szüksége, mert a korábban kitűzött célok nem teljesültek. Arról beszélt: ha beletörődünk, hogy az összekapcsolódás Európában mindig kelet-nyugati irányú, azzal elfogadjuk, hogy sosem lesz Közép-Európa, csak Kelet- és Nyugat-Európa.Csak akkor jön létre gazdasági értelemben is Közép-Európa, ha az összekapcsolódás észak-déli irányban is megvalósul, különben "csak barátok leszünk" - közölte.Orbán Viktor kiemelte továbbá az EU bővítésének jelentőségét a Nyugat-Balkán irányába, mint mondta, ha sikerül integrálni ezt a térséget, az Közép-Európát erősíti.Az uniós integráció témakörében a kormányfő úgy foglalt állást: az Egyesült Államoknak, Oroszországnak és Törökországnak is van stratégiája a Balkánnal kapcsolatban, csak az EU-nak nincs.Ha lenne ilyen, akkor Montenegrót azonnal fel kellene vennie a tagjai közé, majd amint lehet, Szerbiát is, amely kulcsország, mert ha Szerbia az unió tagjává válik, akkor azzal lényegében a Balkán stabilizálása is megtörténik - hívta fel a figyelmet.Kérdésre Orbán Viktor közölte: történelmi léptékben is jelentős, amit az elmúlt években a magyar-szlovák kapcsolatok tekintetében Robert Ficóval elértek, a lehetőség korábban is adott volt, de személyfüggő, hogy kihasználják-e ezt.Méltatta a kapcsolatok gazdasági tartalmát is, és azt mondta: a szlovák-magyar gázvezeték "életbiztosítás nekünk", emellett nemrég egyeztek meg egy híd megépítéséről Komáromnál.Csehországot illetően jól halad előre a hadiipari együttműködés, a magyar-lengyel kapcsolatok tekintetében pedig a megvalósíthatósági tanulmányok megírásánál tart Varsó-Budapest gyorsvasút terve, amellyel a jelenlegi 12 óráról 4 órára vinnék le az út időtartamát- közölte.Andrej Babis a visegrádi országok (V4: Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) kormányfőinek találkozóján kiemelte: "depolitizálni" kellene az Európai Bizottságot és Brüsszelt, a legfontosabb szó a tagállamoké kell, hogy legyen. A legnagyobb európai ügyeknek a biztonságot, a migrációt és a szabad piacot nevezte.Úgy vélte, mindebben a V4-es országok álláspontja megegyezik, a V4 "kitűnő projekt", amelyet nem kell kibővíteni, ez a megfelelő méret, legfeljebb az egyes kérdésekben szövetségeseket kell találni.Az illegális migráció elutasításában, az európai uniós integráció felgyorsításában és a visegrádi együttműködés sikerességében is egyetértettek a visegrádi országok miniszterelnökei a pénteki budapesti csúcstalálkozójukat követő, a Várkert Bazárban tartott panelbeszélgetés során.A V4 négy sikeres állam, négy sikeres történet, egy Európa-párti projekt - jelentette ki Robert Fico.A szlovák miniszterelnök visszautasította azokat a kritikákat, amelyek abból fakadnak, hogy a V4-eknek időnként más a véleményük, például a kötelező kvótákról."Emiatt nem tehetnek minket vakvágányra, nem vagyunk feketebárányok" - fogalmazott, hangsúlyozva: a visegrádi országok mindig Európáért fognak harcolni, reggeltől estig, de elvárják azt is, hogy Európa meghallgassa őket.A kvótákkal kapcsolatban azt is kifogásolta, hogy a döntéshozatalkor az Európai Unióban a belügyminiszterek tanácsán keresztül "megkerülték" az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanácsot.Andrej Babis cseh ügyvivő miniszterelnök arról beszélt, hogy meg kell hallgatni a tagállamok véleményét, nagyobb befolyást kell biztosítani nekik az európai döntéshozatalban. A legnagyobb európai ügyeknek a biztonságot, a migrációt és a szabad piacot nevezte.Úgy vélte, mindebben a V4-es országok álláspontja megegyezik, a V4 "kitűnő projekt", amelyet nem kell kibővíteni, ez a megfelelő méret, legfeljebb az egyes kérdésekben szövetségeseket kell találni.Andrej Babis elutasította a többsebességes Európa gondolatát, mert meglátása szerint az azt a látszatot keltené, hogy egyes tagállamok nem érnek annyit, mint a többi.A migrációt illetően elmondta: a tagállamoknak közösen kell tenniük az európai biztonságért.Magyarország volt az első, amely megoldotta a migrációs kérdést, mégis kritizálták, amiért felépítette a kerítést – emlékeztetett.Gazdaságilag és katonailag is erős Európa, amelyet közös céllal rendelkező szuverén államok alkotnak - így vázolta "Európa-vízióját" Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök.Európát olyan szuverén országoknak kell alkotniuk, amelyek nemzeti szinten döntenek, de állandóan együttműködnek a többi állammal, amikor egységes, harmonizált piacot építenek ki - fogalmazott a politikus.A közös katonai erőről azt mondta: nemcsak a "keleti agresszió", hanem a terrorizmus és a migrációs válság miatt is szükség lenne rá.Szorgalmazta továbbá annak a folyamatnak a megállítását, hogy Nyugat-Európa "mágnesként vonzza" a legjobban képzett közép-európaiakat."A legjobb embereinket" vissza kell hozni, és akkor még gyorsabb lehet a fejlődés - mondta a lengyel kormányfő.A panelbeszélgetésen külön téma volt az illegális bevándorlás, amelyet a kormányfők egyöntetűen elutasítottak, hangsúlyozva ugyanakkor a szolidaritás fontosságát.Robert Fico kijelentette: Magyarország a migrációs krízisben azt tette, amit vártak tőle, védte a schengeni határt, és óriási hiba ezért kritizálni.A külső határokat kell védeni - sürgette, úgy fogalmazva: nem szeretné, ha muzulmán közösségek jönnének létre európai országokban, ez ugyanis az európai hagyományok, kultúra ellen van. Hangsúlyozta ugyanakkor a szolidaritás fontosságát, javasolta ezért V4-es kollégáinak, hogy utazzanak közösen Líbiába, hogy ott helyben tudjanak konkrét megoldásokat nyújtani. A kötelező kvótákat teljesen értelmetlennek nevezte.Andrej Babis is arról beszélt, hogy Európán kívül kell megoldani a migráció problémáját, az pedig szerinte nem fordulhat elő még egyszer, hogy az uniós állam- és kormányfőket leszavazzák a belügyminiszteri tanácsban, az ugyanis nagyon káros lenne az EU "imidzsére".Mateusz Morawiecki közölte: Lengyelország kész pénzügyileg részt venni a rászorulók segélyezésében, de csak a helyszínen, vagyis ott, ahonnan az illegális migránsok útnak indulnak. Felhívta a figyelmet egyúttal arra, hogy Lengyelország befogadott például háború elől menekülő ukránokat és csecseneket.A miniszterelnökök az EU bővítéséről is kaptak körkérdést, amelyben szintén egységesen azt az álláspontot képviselték, hogy integrálni kell a Balkánt. Robert Fico rossz nézőpontnak nevezte, hogy egyes uniós tagállamok úgy érzik, a további bővítés sértené az érdekeiket. Szerinte Montenegróval kellene kezdeni az nyugat-balkáni integrációt.Andrej Babis szintén egyértelműnek nevezte a bővítés fontosságát, ahogyan lengyel kollégája is reményének adott hangot, hogy az érintett államok a közös Európa tagjai lesznek.A kormányfők gazdasági jellegű kérdéseket is kaptak.A cseh ügyvivő miniszterelnök szerint országában nagyon jó a gazdasági növekedés, de ezt megfelelő infrastrukturális beruházásokkal tovább lehetne növelni.Mateusz Morawiecki elmondta: nem baj, ha a V4-es országok egymással is versenyeznek, mert a fair verseny hozzájárul, hogy növekedjen a versenyképesség a gazdaságaikban. A lengyel kormányfő is sürgette az új infrastrukturális kapcsolatok kiépítését észak-déli irányban, ami véleménye szerint megerősíti a visegrádi együttműködés jelentőségét.Robert Fico hangoztatta: a magyar-szlovák kapcsolatok még sosem voltak olyan jók, mint most, és ezt az állapotot továbbra is fenn kell tartani. Mint mondta, rengeteg tervük van a Magyarország és Szlovákia közötti infrastrukturális összeköttetések növelésére, fejlesztésére.Andrej Babis új színt és új lehetőséget hoz a visegrádi tagállamok együttműködésébe - mondta Orbán Viktor kormányfő a cseh ügyvivő miniszterelnökkel folytatott péntek esti budapesti tárgyalása utáni sajtótájékoztatón, a Parlamentben.Orbán Viktor szerint nagy szükség volt arra, hogy az európai és azon belül a közép-európai politika új motivációkat, új szemléletmódot kapjon, és "kicsit visszatérjünk a józan ész talajára".A miniszterelnök köszönetet mondott cseh kollégájának, amiért a migránsválság "kellős közepén" Prága határvédelmi erőket küldött a magyar-szerb határra.Arról is beszélt, hogy a nagy európai kérdésekben egyetértés és érdekazonosság áll fenn a két ország között.Nagyon jó az együttműködés Magyarország és Csehország között, a két ország sok európai kérdésben is hasonlóan gondolkodik - mondta Andrej Babis cseh ügyvivő miniszterelnök pénteken az Országházban.Andrej Babis, aki a visegrádi országok kormányfőinek találkozójára érkezett Budapestre, az Orbán Viktorral folytatott megbeszélését követő sajtótájékoztatón kiemelte: az Európai Unióban reformokra van szükség, meg kell hallgatni az emberek véleményét.A kvóták megosztják Európát, nem hatékonyak, és erről hasonlóan vélekedik Magyarország és Csehország, illetve a két másik visegrádi partner - jelentette ki.A cseh ügyvivő miniszterelnök hangsúlyozta: a visegrádi országok álláspontja hasonló Európa jövőjéről, és e tekintetben a migráció kulcskérdés.Magyarország ebben a kérdésben már példát mutatott, törvényes kereteken belül oldotta meg a problémát, bár sokan kritizálták - mondta.Soros György olyanná lett, mint egy igazi migráns: minden határt átlépett - mondta Orbán Viktor miniszterelnök egy kérdésre az Andrej Babis cseh ügyvivő miniszterelnökkel folytatott pénteki budapesti tárgyalása utáni sajtótájékoztatón. Hozzátette: Magyarország meg akarja védeni saját érdekeit, nem akar bevándorlóországgá lenni, meg akarja őrizni a határvédelmét és a kerítését, addig Soros György bevándorlóországgá akar tenni mindenkit, Magyarországot is, és bevándorlókontinenssé tenné Európát.A kormányfőt Soros György Davosban elhangzott szavairól kérdezték, amelyekre úgy reagált: Magyarországgal szemben ilyen durva támadásokat ritkán szoktak indítani. Szerinte azonban ez egy "kampánynyitó" volt, Soros György bejelentette az igényét, hogy részt akar venni a magyar választási kampányban, és "hatalmas hazugságokkal debütált a magyar kampányszínpadon".A konfliktus mozgatórugója, hogy míg Magyarország meg akarja védeni a saját érdekeit, nem akar bevándorlóországgá lenni, meg akarja őrizni a határvédelmét és a kerítését, addig Soros György bevándorlóországgá akar tenni mindenkit, Magyarországot is, és bevándorlókontinenssé tenné Európát, mondta."Ezt a harcot meg kell vívnunk" - jelentette ki.Azt is mondta, hogy Soros György olyanná lett, mint egy igazi migráns: minden határt átlépett.A "Stop Soros" törvénycsomag parlamenti elfogadásának időpontját firtató kérdésre Orbán Viktor azt felelte: a javaslat megtárgyalásának, szavazásának részleteiről a kormánypárt parlamenti frakciója dönt majd.A kormányfőt a sajtótájékoztatón kérdezték arról, elképzelhető-e, hogy Magyarország - hasonlóan az Egyesült Államokhoz - kilép az ENSZ migrációs egyezményét előkészítő tárgyalásokból.Orbán Viktor azt válaszolta: az ENSZ-főtitkár minapi írása hívta fel a figyelmet arra, hogy világszinten akarnak megfogalmazni olyan elveket és rendezési módokat a migráció kérdésével kapcsolatban, amelyek elfogadhatatlanok Magyarországnak.Tanulmányozni kell magyar szempontból a készülő dokumentumot, aztán kell dönteni, függetlenül az amerikaiak elhatározásától - közölte, hozzátéve: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek a következő kormányülésre részletes előterjesztést kell készítenie a témában. Feltehetően lesz megoldás a kérdésben - tette hozzá.Orbán Viktor azt mondta: Magyarország álláspontja szerint "a kettős mércét és az unfair eljárást nem fogadjuk el", és minden ország, amellyel szemben kettős mércét alkalmaznak, számíthat arra, hogy Magyarország kiáll mellette, így Lengyelország is.