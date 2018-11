Utasokkal teli busz csapódott fának a Mátrában: elhagyhatták a kórházat a sérültek - fotó

Fotó: police.hu

Soltész Bálint, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője az MTI-nek vasárnap elmondta: egy különjáratú kirándulóbusz, egy nyíregyházi vállalkozás gépjárműve szenvedett balesetet szombat délután a Mátrában. Az utasokkal teli jármű Kékestetőről lefelé jövet, Mátraháza felé tartva tért le az úttestről és csapódott fának.A busz a sofőrrel együtt negyven embert szállított, közülükA sérülteket a gyöngyösi és a hatvani kórházba szállították a mentők, de már valamennyien elhagyták az egészségügyi intézményt - tette hozzá a szóvivő.Soltész Bálint megerősítette, hogy a sofőr a baleset okaként műszaki hibára, a fékberendezés meghibásodására hivatkozott.Az ügyben a gyöngyösi rendőrkapitányság indított eljárást.Az RTL Klub ma esti híradójából további részleteket tudhattunk meg a mátrai buszbalesetről. Kiderült, hogy nem fogott a fék, és a sofőrnek másodpercek alatt kellett eldöntenie, mit tegyen. Az utasok csak azt hallották, húzzák le a fejüket, nincs fék, majd következett is a csattanás. Szakadék és éles kanyar következett, mondta el a sofőr, nem akarta, hogy még nagyobb baj történjen. Mivel sem az üzemi fék, sem a retarder nem működött, inkább a kisebbik rosszat választotta, és fának kormányozta a buszt. A busz szélvédője be-, az egyik kereke pedig kitört, a lökhárítója is leszakadt. A helyszínre két helikopter és hat mentőautó érkezett, egy embert a tűzoltók emeltek ki a roncsból. Az RTL Híradó információi szerint a kirándulók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkeztek a Mátrába.Letért az úttestről és fának csapódott egy utasokkal teli különjáratú autóbusz Gyöngyös térségében, Mátraháza és Kékestető között szombat kora délután - közölte a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője az MTI-vel. Tizenkét utas megsérült. Egy sérültet a gyöngyösi hivatásos tűzoltóknak kellett kiemelni a buszból. A rendőrség honlapján azt olvastuk: műszaki hiba vezetett a balesethez.Nagy Csaba közölte: a különjáratú autóbuszon a sofőrrel együtt negyvenen utaztak. A helyszínre melegedőbuszt küldött a Volán-társaság.