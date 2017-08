Újra terítéken a kisiskolák felső tagozatainak összevonásának terve

Két év hallgatás után újra előkerült a kormány terve a kistelepülési kisiskolák felső tagozatainak összevonásáról. Akkor még csak egy kormányzati előterjesztésben, 2018-as megvalósítással írtak a tervről, most már a készülő Nemzeti Alaptantervben (NAT) is benne van lehetőségként. Két éve az egészből nem lett semmi - írja a hvg.hu A lap felidézte, hogy 2015-ben, amikor először felmerült az ötlet, sok iskolaigazgató és polgármester is tiltakozását fejezte ki, hozzátéve, hogy akkoriban is sok volt a bizonytalanság, és még több a titkolózás.Egy 2016-os cikk szerint több kifogás is felmerült az ötlettel kapcsolatban. Az egyik kifogás - Totyik Tamás, a nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola matek-földrajz szakos tanár elmondása szerint - az volt, hogy a települések lejtőre kerülhetnek, ha az iskoláikat elvesztik, a másik pedig az, hogy komoly etnikai konfliktusok lehettek volna az ellentétes kultúrájú közösségekből érkező gyerekek egy osztályba zárásából. A harmadik indok pedig az volt, hogy sok járási központban a technikai feltételek nem voltak adottak, komoly beruházásokat kellett volna végrehajtani az egyes iskolákban.A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, Horváth Péter akkor még egy újabb ellenérvet is mondott: az egyeztetések alatt több helyen kiderült, a környékbeli diákoknak nincs igénye arra, hogy máshol tanuljanak, mert szerintük náluk is rendelkezésre állnak a lehetőségek.A lap szerint nem egyértelmű, mennyi pénzügyi haszna lenne egy ilyen összeterelésnek.Horn Dániel, az MTA tudományos munkatársa korábbi kutatásokra hivatkozva azt mondta, a kistelepülési iskolák önmagukban nem rosszabbak, mint a többi, a bezárásukkal sokat nem lehet spórolni. Ráadásul a költségekbe nem számítják bele a diákok buszoztatását sem, holott azt is kellene. A koncentráció mellett szóló érv viszont az lehet, hogy szaktanárokat, utazó pszichológusokat nem lehet rávenni arra, hogy egy nagyon kicsi településre menjenek dolgozni. Plusz így az irányító központokban is lehet spórolni a munkán.A lap úgy tudja, A Pedagógusok Szakszervezeténél már ott van véleményezésre az új NAT, szakértők elemzik, így ők ezért nem nyilatkoznak róla.