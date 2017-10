Újabb vádemelések jönnek a Quaestor-ügyben

Újabb vádemelések következnek a Quaestor-ügyben - közölte a fővárosi főügyész a Magyar Időknek adott interjújában. Ibolya Tibor azt szorgalmazza: Budapesten hozzanak létre infrastrukturálisan is önálló gazdasági ügyészséget.





Ibolya Tibor közölte: a politikai indíttatású vádaskodásokkal szemben a főügyészség mindent megtesz a Quaestor-ügy teljes körű felderítésére és bizonyítására. Több ügyrészt is elkülönítettek a nyomozás során. Egyik volt ezek közül az O. Bélával kapcsolatos, strómanügynek nevezett ügyrész, amelynek már az elején tudható volt, hogy vádemelés lesz a vége. Közölte: nagy esélyt lát arra, hogy a pénzmosással, valamint a soltvadkerti hűtlen kezeléssel kapcsolatos ügyrészben is hamarosan vádemelés történjen.



A pénzmosás ügyrészben ez inkább későbbre prognosztizálható, mivel a külföldi szálak miatt jogsegélykérelem van folyamatban, és ezek megválaszolása a tapasztalatok szerint nagyon időigényes. A bírói szakban egyébként nagyon ritka, hogy a bizonyítás során a vád mellett újabb bizonyítékok keletkezzenek, a Quaestor-ügyben azonban ez is megtörtént. Egy külön informatikai rendszert sikerült ugyanis helyreállítani, amely bizonyítja a cégcsoport fekete könyvelését - ismertette a főügyész.



Ibolya Tibor elmondta, a korszerű gondolkodás ma azt jelenti, hogy az ügyészeknek is specializálódniuk kell. A körülöttünk lévő világ egyre bonyolultabb, egy-egy részlete egyre összetettebb, megértése, jogi és kriminalisztikai kezelése is egyre speciálisabb ismereteket követel az ügyészektől. Ennek szellemében több speciális egységük van, innováció szempontjából azonban közülük is kiemelkedik a jóval a Quaestor-ügy előtt felállított kiberkontaktpontok intézménye, ami akár a főügyészség internetes bűnözéssel foglalkozó részlegének is tekinthető. Ezzel példát is mutattak, hisz tapasztalataik nyomán a Legfőbb Ügyészség elrendelte az egész ügyészi szervezetre a kiberkontaktpontok létrehozását - mondta.



Beszélt arról, hogy az ügyek specialitásai, bonyolultsága megkívánja, hogy az eljáró ügyészek jártasak legyenek a könyvelésben, a pénzügyekben, legyenek közgazdasági ismereteik is. 2016. szeptember elején ezért hozták létre egész Budapestre kiterjedő illetékességgel a IX. kerületi ügyészségen a gazdasági bűnügyek részlegét, illetve a főügyészségen az önálló gazdasági bűnügyi osztályt. Mint mondta, távlati terveiben szerepel, hogy a gazdasági ügyészség egy infrastrukturálisan is önálló, saját épülettel rendelkező járási szintű ügyészség legyen a fővárosban, ugyanúgy mint például a Budapesti Nyomozó Ügyészség - olvasható a Magyar Időkben.