Újabb nők vallottak Marton László ellen

Nézőtéren történt fogdosásról, gellérthegyi kocsikázásról, nemi szervre szorított kézről, orális szexre kényszerítésről beszél a 444-nek több nő is, akiket Marton László, a Vígszínház lemondott főrendezője környékezett meg. A Sárosdi Lilla kivételével egyaránt névtelenséget kérő nyilatkozók mind fiatal, 18-23 éves lányok voltak, amikor Marton közeledni próbált feléjük, vagy hatalmi helyzetéből fakadóan ígért nekik valamit, vagy kifejezetten az ő jóindulatától függött a karrierjük. Volt, aki miatt fordult el telejsen a színészi pályától.Döbbenetes módon az első történet ötven évvel ezelőtti. Az akkor 16-18 éves lányt balettintézeti növendékként hívta el Szegeden egy társaságba Marton. A lány óriási megtiszteltetésnek tartotta, hiszen asztaluknál csak úgy hemzsegtek a Kossuth-díjasok, de ott mégis gyanút fogott, ahogy Marton bemutatta a többieknek.„Végig Pontyikának hívott. Érti? Mint a pontyot, amit kihalászott magának! Ennyi idő után is talpig elvörösödök, ha erre gondolok" – mondja a nő. Némán végigülte a vacsorát, aminek végén Marton felajánlotta, hazakíséri. A rendező azonban megfogta a lány kezét, a sliccéhez húzta, és amikor elkapta, újra visszatette. „Aztán a kezemmel masszírozgatta magát" – idézi fel a lány . Ledermedt állapotban maradt sokáig, amint feleszmélt, kikapta a kezét és berohant a kollégiumba. Soha, senkinek nem mesélte ezt el, a gyerekeinek se, annyira megalázónak tartotta.A 444 szerint több nő is hajlandó lenne tanúskodni a bíróságon.További részleteket a borsonline.hu cikkében olvashatnak.