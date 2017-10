Újabb nők vádolják zaklatással Marton Lászlót

Megdöbbentő erejű interjút adott két, magát megnevezni nem kívánó hölgy Veiszer Alinda műsorában - írja a borsonline.hu . Mindketten úgy vallottak, őket is molesztálta Marton László. Az a rendező, akit Sárosdi Lilla színésznő pár nappal ezelőtt szexuális zaklatójaként megnevezett.A két hölgy közül az egyik azért nem lett színésznő, amit állítása szerint Marton tett vele. A most nyilvánosság elé lépő áldozatokat telefonon kapcsolták a stúdióba, hangjukat eltorzították az ő kérésükre.Egyikük arról számolt be, hogy nem sikerült a felvételi vizsgája a Színművészeti Egyetemre. Amikor kiderült, hogy nem jut tovább, Marton odament hozzá, a vállára tette a kezét, és azt mondta: „Gyere ki ve­lem!". Marton az egyetem elé vitte ki, és felajánlott neki egy lehetőséget. Járjon be az ő próbáira, mert semmi szüksége öt év egyetemre, már most felkészült színésznő lehetne.Az első színházi próbák után aztán a rendező azt mondta neki, ne a színházban próbáljanak, hanem a lakásán, mert az intézményben sokan megzavarják. A nő az első próbát „megúszta" fogdosással.– A második próbán rákérdeztem, hogy többet is akar-e tőlem. Az volt a válasz, hogy „Jól gondolod". Sírtam, neki pedig volt pofája azt mondani: „Olyan szép vagy, amikor sírsz" – idézte fel a történteket a nő, aki mindössze két éve járt fent Marton lakásán, ezen eset után pedig minden kapcsolatot megszakított vele.Marton László rendezőtvádolta meg Sárosdi Lilla zaklatással. Marton tagadja a vádakat, és rágalomnak nevezte azokat.