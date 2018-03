Újabb, migránsokkal kapcsolatos videót törölt a Facebook: ez már a harmadik a Híradó.hu-ról

Ezek a videók tűntek el az oldalról: a svédországi rossz közbiztonság miatt hazaköltözött svéd–magyar nővel készült M1-es interjú, ennek egy svédországi fotókkal illusztrált változata, illetve nemrég egy újabb is, amely egy olyan német családról szól, amelyik Magyarországra költözne – ugyancsak a rossz közbiztonság miatt - osztotta meg a weboldalán a Híradó.hu.A lap arról is beszámolt, hogy az utóbbi videó miatt az azt közzétevő kollégájukat is kitiltotta a Facebook, további szankciókat is kilátásba helyezve.Egy német család nyilatkozott nemrég az M1-nek . Azt mondták, hogy a bevándorlók miatt szeretnék elhagyni németországi otthonukat. Úgy fogalmaztak: szerintük egész Németország olyan, mint egy no-go zóna, és azt tervezik, hogy Sopronban vesznek házat.Az ezzel a hírrel kapcsolatos videót, amelyet a Híradó.hu Facebook-oldalán is közzétettek, a közösségi portál adminisztrátorai – a korábban letiltott két videó mellett – szintén elérhetetlenné tették. A videót közzétevő kollégájukt is kitiltották személyes fiókjából, egyúttal arra figyelmeztették, hogy „ha újra" hasonló tartalmat tesz közzé, akkor további szankciókra számíthat:Egymillió megtekintés fölött járt kedden este annak az M1-nek nyilatkozó svéd–magyar nőnek a videója, aki a migrációs helyzet és a biztonság hiánya miatt 40 év után költözött haza Svédországból. A közösségi oldal rövid indoklás mellett törölte a hirado.hu Facebook-oldaláról a riportot.A portál azt közölte, hogy megpróbálták felvenni kapcsolatot az ügyben a Facebook adminisztrátoraival, részletes tájékoztatást kértek a törlésről, és kérték, hogy haladéktalanul helyezzék vissza a tartalmat. A Facebooknak a szabályok szerint 24 órán belül reagálnia kell a reklamációra.A Facebook egy másik videót is törölt a Híradó.hu hivatalos közösségi oldaláról. A videón szereplő interjúalany ugyanaz a svéd–magyar nő volt, aki a biztonság hiánya miatt hazaköltözött Magyarországra. Mint írják, ezt az eredetitől eltérően vágott rövid videót svédországi helyszínen készült képekkel illusztrálták.A Híradó.hu közösségi oldalán a törölt videóról szóló cikk alatt heves vita bontakozott ki a törlés jogosságáról. A kommentelők nagy része sérelmezi a Facebook eljárását, és többen saját példával támasztották alá, hogy a közösségi rendszer vitatható elvek mentén töröl önhatalmúan tartalmakat a felhasználók oldaláról.