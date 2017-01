Újabb jégtörő hajókat küld Magyarország Szerbiába - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szerdán az MTI-vel. Láng István, az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) vezetője a magyar jégtörő flotta legnagyobb hajóját, a Széchenyit is Bajára rendelte, ez szerda délelőtt fél 10-kor el is indult a fővárosból.



Az OMIT közleménye szerint délelőtt 10 órára összehívták a Magyar-Szerb Vízgazdálkodási Bizottság elnökeinek rendkívüli ülését Bajára, egy jégtörő hajópárnak a Vukovárig terjedő közös érdekű Duna-szakaszon túli, szerb szakaszra történő átvezénylésével kapcsolatban.



Felidézték: a jégtörő hajók bevetéséről múlt vasárnap már tartottak megbeszélést a magyar, a szerb és a horvát vízügyi szervek képviselői. A szerb és a horvát a szakemberek tájékoztatóikban akkor kitértek arra, hogy a déli országhatár és a Vukovár közötti Duna-szakaszon az elmúlt napokban több helyen megállt és részben feltorlódott a jég, így mára Dálya térségében álló jégtorlasz alakult ki.



A térségben jelenleg már két magyar jégtörő van: a Jégtörő VI. és a Jégtörő XI. nevű hajó áttöri a Dálya környékén összeállt torlaszt, azt követően indul a délebbi szakaszra.



A szerdai megbeszélésen döntés született arról, hogy Magyarország további két nagyteljesítményű jégtörőt hajóját, a Széchenyit és a Jégtörő VII-est indítja útnak a folyó közös érdekeltségű szerb-horvát szakaszára, illetve szükség szerint a szerb Duna-szakaszra.



Az átvezényelt hajók feladata lesz az alsó szakasz felügyelete, szükség szerint a jég terelése, törése, a káros torlaszok megbontása - olvasható az OMIT közleményében.



A Széchenyi a legkorszerűbb magyar jégtörő. Minimum hat ember üzemelteti, rendelkezik úgynevezett döngölővel, így a jármű nem csak a súlyánál fogva képes jeget törni. Az 1472 kilowatt teljesítményű hajó előre- és hátramenetben is hatékony. Harminc centiméter vastag síkjégben 3-4 kilométer/órás sebességgel képes haladni és akár napi 30 kilométert is meg tud tenni.



A Széchenyi az elmúlt napokban a Duna budapesti szakaszán dolgozott.