Újabb Green Holidays-károsult csoport érkezett haza

Hozzátette, szerdán az összes Törökországban ragadt utas hazaérkezik Budapestre illetve Debrecenbe,. Szerdán délután ezen kívül még két járat érkezik Antalyából Budapestre.Néhányan maradtak Törökországban, ők önállóan szervezik maguknak kinntartózkodásukat, másik irodával szerződtek, ezt a lehetőséget az utasok közel 10 százaléka választotta - mondta.A folyamatos 24 órás szervezőmunkával megoldották azt is, hogy minden utas sms-ben, a családok pedig telefonon is előzetesen értesítést kapjanak az utazás körülményeiről.Elmondta, hogy, hogy mielőbb első kézből nyújtsanak tájékoztatást a kárügyintézés módjáról. Az Uniqa a Törökországban rekedt magyarok hazajuttatása és kártalanítása mellett kiemelten kezeli azon ügyfelek kárrendezését is, akiknek már befizetett utazásuk van a Green Holidays Kft.-nél. A kártalanítás menetéről a cég honlapján tájékozódhatnak az érintettek: (). A Green Holidays Kft. vasárnap kora este jelentett fizetésképtelenséget. A társaság szervezésében délelőtt még elindult egy magyar csoport Budapestről charterjárattal a törökországi Antalyába, de lefoglalt szálláshelyükre már nem jutottak el. A Green Holidays honlapján vasárnap este azt közölte, hogy a társaság vagyoni biztosítékát az Uniqa Biztosító Zrt. szolgáltatja, a szükséges intézkedéseket a társaság helyett a biztosító teszi meg. A biztosítási szerződés feltételei alapján az Uniqa Biztosító az utasokkal szemben 500 millió forint erejéig teljesíti a Green Holidays irodát terhelő fizetési kötelezettségeket. Az utasok igényeiket közvetlenül a biztosítóval szemben érvényesíthetik.