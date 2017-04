Új szakszervezeti javaslatok a munka törvénykönyvéhez

A lap hétfői számában azt írta korábban a munkavállalói és a munkaadói oldal is élesen bírálta a törvénytervezetet, mivel annak benyújtását nem előzte meg szélesebb körű érdekképviseleti egyeztetés. Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára ugyanakkor fogadta a Liga Szakszervezetek és a Munkástanácsok elnökét egyeztetéseket ígérve, a szakszervezetek pedig már el is készítették javaslataikat.



A két szakszervezet közös, a lapnak eljuttatott javaslatából kikerülne például a jelenlegi egyéves munkaidőkeret három évre hosszabbítása. Kihúznák a jelenlegi javaslatból azt is, hogy a munkavállaló hozzájárulásával is módosítható a munkaidő-beosztás, mivel ez a szakszervezetek szerint súlyos visszaéléseket eredményezhet. Amennyiben ez a pont mégis megmaradna, akkor az érdekképviseletek szerint kizárólag írásos hozzájárulásról lehet szó - írták.



A szakszervezetek szintén kifogásolják a kötelező pihenőnapra vonatkozó rendelkezést. Az Országgyűlés előtt lévő tervezet ugyanis havonta legalább egy pihenőnap kiadását írja elő, a szakszervezetek pedig legalább heti két pihenőnap beiktatását javasolják.



A szakszervezetek a május elejére összehívott vkf-ülésen a mostani, munkaidő-szervezéssel kapcsolatos vita mellett szeretnék, ha a 2012 óta tárgyalt egyéb, a munka törvénykönyvét érintő javaslatokról is egyeztetnének.



Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára a lapnak elmondta: a munkaadói oldalnak még nincs egységes álláspontja, de a május eleji vkf-ülésen ők is kifejtik véleményüket.