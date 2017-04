Új munkája van a volt miniszterelnöknek

A Campbell Lutyens nemzetközi tanácsadói testületének vezetője lett a volt magyar miniszterelnök.A világ egyik legnagyobb gazdasági tanácsadó cége kedden jelentette be, hogy a 2011-ben felállított nemzetközi tanácsadói testületük elnöke lett Bajnai Gordon. A volt magyar miniszterelnök irányítja egyebek mellett a társaság felsőszintű kapcsolatainak ápolását, tanácsadói feladatokat is ellát, valamint rész vesz a New York-i, londoni és hongkongi székhellyel rendelkező cégcsoport fejlesztésében - írja a hvg.hu