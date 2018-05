Új bevásárlóközpont épül Budapesten

Új bevásárlóközpontot épít Budapesten a német ECE az óbudai Szentendrei út és Bogdáni út kereszteződésénél, az 52 ezer négyzetméter bérbe adható területű, 170 üzletnek helyet adó plázát a tervek szerint 2021 végén nyitják meg.



A társaság 200 millió eurós beruházási költséggel számol - mondta el Christoph Augustin, az ECE Projektmanagement Budapest Kft. ügyvezetője a beruházást bejelentő szerdai sajtótájékoztatón. Hozzátette: a bevásárlóközpontokat fejlesztő és üzemeltető ECE a beruházások megkezdéséig általában saját tőkéből finanszírozza az előkészítést, majd saját forrásból vagy banki hitelből folytatja.



A Szentendrei úti rozsdaövezet megújításában fontos szerepet játszó bevásárlóközpont megépítését már a gazdasági válság előtt is tervezte az ECE, de családi vállalkozásként a társaság óvatos az új fejlesztésekkel. Most látják idejét a befektetésnek, mert Magyarországon javulnak a gazdasági mutatók, nő a GDP, a fogyasztás és csökken munkanélküliség - fejtette ki az ügyvezető.



Az üzletközpont még 2013-ban felmentést kapott a plázastop alól, más engedélyekkel együtt ezt is frissíteni kell. A tervek szerint az idei engedélyeztetések után 2019-ben megkezdődhet az építkezés, amit 2021-ben fejeznek be.



A bevásárlóközpontban három szinten kapnak majd helyet az üzletek, éttermek, kialakítanak 1800 parkolóhelyet, lesz 4D technológiával működő mozi és tetőkert is - ismertette Christoph Augustin.



Az ügyvezető kiemelte: az új üzletközpont optimális közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, jól megközelíthető lesz kocsival, busszal és HÉV-vel is, valamint fontos szempont volt az is, hogy a vonzáskörzetben nincs sok versenytárs, a vásárlóerő pedig kedvező.



Bús Balázs, a III. kerület polgármestere elmondta: régóta tervezik a terület fejlesztését, a Szentendrei úti rozsdaövezet megújítását.



A bevásárlóközpont felépítése mintegy ezer új munkahelyet hoz létre, rehabilitálja a kerületnek ezt az értékes részét, és javítja a térség infrastruktúráját - emelte ki.



Az ECE tájékoztatása szerint az anyavállalatot 1965-ben alapította Werner Otto, a csomagküldés úttörője. Mintegy 200 bevásárlóközpontot üzemeltetnek 12 országban.



A magyarországi leányvállalat 1996-os megalapítása óta az ECE partnereivel közösen több mint 600 millió eurót fektetett be az országban. A társaság jelenleg öt bevásárlóközpontot üzemeltet Magyarországon, Budapesten, Pécsen, Győrben és Szegeden az Árkádokat, valamint Debrecenben a Fórumot.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)