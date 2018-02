Ügyvédi munkával, szabadalmakkal és mezőgazdasággal is foglalkoztak a miniszterek

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a többi miniszterhez hasonlóan 1,1 millió forintos jövedelmet kap tisztsége ellátásáért. A kormánypárti politikusnak továbbra sincs tartozása, megtakarítás pedig egymillió forinttal 4,5 millióra bővült. A kereszténydemokrata képviselő ingatlanvagyona nem változott: továbbra is két II. kerületi ingatlan felét, valamint egy balatonfenyvesi üdülő haszonélvezeti jogát birtokolja.



Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter posztján szerzett jövedelmét földbérleti díjakból és osztalékból 10 millió forinttal, erdőgazdálkodásból pedig 3 millió forinttal egészítette ki.



A miniszter immáron 26 hozzá köthető ingatlant sorolt fel, köztük felerészben tulajdonolt hódmezővásárhelyi családi házát és 15 szántóját. A listán újdonságként szerepel egy tavaly vásárolt 2 hektáros mádi szőlő és egy 8 hektáros hódmezővásárhelyi szántó.



A Miniszterelnökség vezetője 2016-ban vásárolt egy 2013-as évjáratú Mercedes-Benz V-osztályú gépkocsit, amely mellé beszerzett egy 2012-es Land Rover terepjárót. Lázár János megtakarításainak összértéke mintegy 55 millió forint, 2,2 millió forinttal kevesebb mint az előző évben. A tárcavezető pénzintézettel szembeni adóssága 35 millió forintról 55 millió forintra emelkedett, miközben magánszemélyeknek 8 millió forinttal kevesebbel, 32 millió forinttal tartozik.



A külgazdasági és külügyminiszter különböző formában meglévő megtakarításainak összértéke 3 millió forinttal mintegy 7 millió forintra emelkedett, szüleivel szemben fennálló 30 millió forintos tartozása nem csökkent. Szijjártó Péter ingatlanvagyona változatlan: a tárcavezető egy dunakeszi házzal rendelkezik, emellett megtartotta tulajdonrészét három balatonedericsi és egy győri ingatlanban.



Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter államkötvény-vagyonát 4,2 millió forintról 6 millió forintra növelte, hiteltartozása pedig 4,5 millió forintról 3,8 millió forintra apadt. A tárcavezető továbbra is résztulajdonos két II. kerületi lakóházban, ahogy két karcagi telke is megmaradt.



A fejlesztési minisztériumot vezető Seszták Miklós a korábbi 61 millió forint után tavaly 65 millió forintos bevételre tett szert ügyvédi irodájából. Megtakarításait az előző évihez hasonló mértékben, 32 millió forinttal bővültek, azok összértéke így meghaladja a 321 millió forintot. Seszták Miklós visszafizette magánszeméllyel szembeni 3 millió forintos tartozását, emellett megtartotta három kisvárdai ingatlanát, amelyek mellett birtokol még egy budapesti, XIII. kerületi lakást, egy továbbinak pedig felerészben haszonélvezője.



Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének megtakarításai mintegy 3 millió forinttal emelkedtek, és meghaladják a 10 millió forintot, miközben nyilatkozatában ezúttal sem szerepel tartozás, ugyanakkor abban feltüntet egy XIII. kerületi lakást és négy bükkszentkereszti ingatlant.



A földművelésügyi miniszter továbbbi 300 könyvvel bővítette addig 7 ezer kötetes könyvtárát, valamint egymillió forintot helyezett el takarékbetétben. Fazekas Sándor emellett megtartotta karcagi családi házát és szántóit, továbbá IX. kerületi lakását és 2007-ben vásárolt Toyota Corolláját.



Simicskó István honvédelmi miniszter nevén még mindig nincs ingatlan, megvan azonban 2009-ben vásárolt Ford Focusa. Megtakarításainak teljes értéke mintegy négy millió forinttal 53,6 millió forintra emelkedett.



A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjének vagyonnyilatkozatából kiderült, hogy Rogán Antal tavaly egy szabadalmi jognak köszönhetően 25 millió forintra tett szert találmány hasznosítására vonatkozó eseti díj formájában, amelyből ki tudta fizetni 27 millió forintos banki hiteltartozását.



Rogán Antal az Origónak elmondta: az elmúlt évben külföldről is többen érdeklődtek szabadalma iránt, van ahol már bejegyzésre került, máshol még tart ez a folyamat.



A licencet számos magáncég hasznosította Magyarországon és külföldön egyaránt. Természetesen mindebből következik, hogy az adott cégnek ebből bevétele származott, amiből fizetett a jogtulajdonosoknak - mondta a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter.



A miniszternek megmaradt a magánszemély felé fennálló 18,2 millió forintos adóssága, takarékban elhelyezett megtakarítása azonban 245 ezer forinttal gyarapodott.



Rogán Antal megőrizte II. kerületi lakását, balatonlellei üdülőjét, valamint szakonyfalui erdőjét és egyéb itt örökölt ingatlanjait. A politikusnál 2011 óta tartós bérletben van egy A3-as Audi.



Pintér Sándor feleségével birtokolt szerteágazó értékpapír-portfóliójának együttes értéke - jelenlegi árfolyamon számolva - mintegy 270 millió forintot tesz ki, nagyságrendileg ugyanannyit, mint tavaly, miközben a tárcavezetőnek még mindig fennállnak egymilliárd forintot meghaladó pénzkövetelései. Pintér Sándornak nincs tartozása, megtartotta 1995-ben örökölt Wartburgját és még mindig tulajdonosa egyebek mellett egy 155 négyzetméteres VII. kerületi társasházi lakásnak, a II. kerületben négy lakása van, Siófokon pedig egy 200 négyzetméteres háza.



Trócsányi László igazságügyi miniszter hivatali fizetését két intézményből származó, több mint egymillió forintos oktatói és kutatói jövedelemmel egészíti ki. A tárcavezető euróban tartja megtakarításait, amelyek összértéke mai árfolyamon mintegy 30 millió forint. Ingatlanvagyona változatlan: egyebek mellett egy budapesti, XII. kerületi, 260 négyzetméteres ház és két fővárosi lakás résztulajdonosa.