Tuzson: még a nyári szünet előtt elfogadják a "Stop Sorost" és az alaptörvény módosítását

A kormány arra számít, hogy az Országgyűlés, a választók akaratának megfelelően még a nyári szünet előtt elfogadja a "Stop Soros" törvénycsomagot és a migrációs kihívásokra válaszként módosítja az alaptörvényt - jelentette ki Tuzson Bence, a Miniszterelnökség államtitkára az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában.



A politikus arról is beszélt, hogy a jövőben közvetlenül vesz részt a kormány vezetésében a miniszterelnök, és ennek megfelelően alakítják át a Miniszterelnökség struktúráját. Ezt szolgálja a Miniszterelnöki Kormányiroda létrehozása.



Ugyanakkor a Miniszterelnökség alapvető feladata marad a stratégiaépítés, illetve a tárcák közötti koordináció működtetése - fűzte hozzá.



Tuzson Bence elmondta: a kormányzati munkát a választóktól kapott felhatalmazásnak megfelelően kívánják kialakítani. Vagyis az ország védelmének, a családok támogatásának, a biztonság megerősítésének meg kell jelennie a kormányzati struktúrában.



Ezt szolgálja az információs, informatikai kihívásokra adott válaszként a technológiai tárca felállítása is - tette hozzá.



Azzal kapcsolatban, hogy az európai uniós ügyek a Miniszterelnökség feladatai közé tartoznak, azt mondta: Magyarországnak további támadásokra kell felkészülnie a brüsszeli bürokraták, illetve a Soros György által támogatott civil szervezetek részéről, elsősorban a migráció ügyében. A magyar kormány ugyanakkor ebben a kérdésben, a választók akaratának megfelelően, nem köthet kompromisszumot - szögezte le.



A Kossuth Rádió csütörtöki, 180 perc című műsorában Tuzson Bence, aki államtitkárként a területi közigazgatásért felel, azt hangsúlyozta: folytatni kívánják a közigazgatás átalakítását annak érdekében, hogy az emberek minél gyorsabban és hatékonyabban tudják elintézni az ügyeiket. Cél, hogy minél több ügy váljon elektronikusan elintézhetővé.



Azt is fontosnak tartják, hogy javítsák a közigazgatásban dolgozó, mintegy 40 ezer ember munkakörülményeit, hiszen csak így lehet hatékony munkavégzést elvárni tőlük - fűzte hozzá az államtitkár, jelezve: ennek érdekében meg kívánják őrizni a bérek versenyképességét.