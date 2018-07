Tusványos: napirenden a migráció, a versenyképesség és a jogvédelem

A migrációról, Európa jövőjéről, Magyarország versenyképességéről, valamint a közelmúltban terrorizmus vádjával elítélt Beke István és Szőcs Zoltán, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi és erdélyi szervezete vezetőjének ügyéről volt szó a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor csütörtöki panelbeszélgetésein.



Jó felzárkózási pályán van Magyarország - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter a gazdasági versenyképességet és állami szerepvállalást vizsgáló kerekasztalon.



Az a legjobb versenyképességi indikátor ugyanakkor, ha az emberek azt mondhatják, jobban élnek - mutatott rá a miniszter, kiemelve: az elmúlt években, amit meg tudott tenni az állam e téren, az a sérülékenység és a kockázat csökkentése volt. Elkezdték csökkenteni a kockázatot, sérülékenységet okozó tényezőket, mint a magas államadósság, magas államháztartási hiány, vagy a munkanélküliség - sorolta.



Mostanra alacsony az államháztartási hiány, az államadósság 7-8 éve csökken, és a devizakitettséget is tudták mérsékelni, ami kihat a versenyképességre.



Palkovics László innovációs és technológiai miniszter rámutatott: a legfontosabb feladat, a magyar vállalatok által hozzáadott érték továbbnövelése, és a hatékonyság javítása. Ma a külföldi és a magyar tulajdonú vállalatok a hozzáadott érték 50-50 százalékát állítják elő, de míg előbbiek a munkavállalók negyedét alkalmazzák, addig a magyar vállalatok a háromnegyedét - jegyezte meg.



A digitális eszközök használata mellett kiemelte a munkavállalók képzését, s kitért arra, hogy az innovációs képesség kialakítása rendkívül fontos a versenyképesség szempontjából. Az innovációs képesség hiánya különösen a magyar vállalatoknál általános jelenség - emelte ki.



Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója arról beszélt egy másik kerekasztalon, hogy jobboldal nélkül nincs Európa, a jobboldal megerősödésén múlik Európa jövője és identitásának megőrzése is.



Emlékeztetett: az Európai Uniót egyértelműen kereszténydemokrata gondolkodók hozták létre és a nemzetek Európájaként tervezték meg. Hidvéghi Balázs az utóbbi évek legnagyobb válságának nevezte a migrációt, amely rávilágított Európa identitásválságára. Megállapította: Európa alapvető értékeiben bizonytalanodott el, a jobboldal folyamatosan teret veszít, mert a magukat konzervatívoknak, vagy keresztény-demokratáknak vallók egy része sem áll ki saját értékrendje mellett és egyre inkább a liberális világkép tematizálja a közbeszédet.



Kósa Lajos, a Fidesz országos kampányfőnöke azt a következtetést vonta le: az Európai Uniónak nincs jövője a jobboldal nélkül, vagyis "ha nem a jobboldal nyer, Európa elveszett". A politikus szerint ugyanis a jobboldal jeleníti meg azt, ami az EU tagországaiban közös és a keresztény civilizáció, a családmodell, és a hagyományok tisztelete nélkül Európa legfeljebb egy földrajzi fogalom maradna.



Az MSZP szerint a Fidesz nyugodtan átkeresztelhetné a tusnádfürdői nyári szabadegyetem mottóját "átmenet a demokráciából a diktatúrába" elnevezésre - mondta Ujhelyi István, az ellenzéki párt EP-képviselője az MTI-nek.



Molnár Zsolt, az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának alelnöke arról beszélt, hogy a támogatásokról külhoni magyar kurátoroknak kellene dönteniük. Azt is javasolják, hogy a határon túli szervezetek maguk közül válasszanak képviselőt a magyar parlamentbe, a mostani pártlistára való szavazást nem tartják jónak.



A dél-romániai Margineniben működő fokozottan védett börtönbe viszik át a terrorizmus vádjával elítélt Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi és erdélyi szervezetének vezetőjét - ezt jelentette be Beke Csilla, Beke István felesége. Beke Csilla jelezte: kegyelmet nem kérnek, mert tudják, hogy semmi olyant nem követett el, ami miatt elítélték Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt.



Csóti György, a budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója kijelentette: három síkon következnek lépések az elítélt kézdivásárhelyiek ügyében. Egyfelől az ítélet és indoklása hivatalos kiközlése után Romániában nyújtanak be az ügyvédek jogorvoslati kérelmet a legfelsőbb bírósághoz. Ezzel párhuzamosan a jogvédő intézet az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul. Csóti György úgy vélte, jó esély van a strasbourgi jogorvoslatra, arra, hogy az emberi jogok bírósága megbírságolja Romániát, és perújrafelvételt rendeljen el. Emellett politikai lépéseket is kilátásba helyezett.



A tábor résztvevőit élénken foglalkoztatta a Tusnádfürdőn az utóbbi időben rendszeresen megjelenő anyamedve és bocsai sorsa.



Szerdán este Gratiela Gavrilescu román környezetvédelmi miniszter engedélyezte, hogy elszállítsák Tusnádfürdőről azt az anyamedvét, amely az elmúlt hetekben a bocsaival együtt járta a település utcáit, és embereket is megtámadott - tájékoztatta az MTI-t Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke.



A hárombocsos anyamedve kábítólövedékes elaltatását és elszállítását azt követően hagyta jóvá a miniszter, hogy szerdán, nem sokkal az esti koncertek kezdete előtt a tábor közelében elütött két medvebocsot a vonat.



Csütörtök este a nagyszínpadon a NAZA elnevezésű zenei formáció és a Vad Fruttik lép fel.