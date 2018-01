Trócsányi: sok nyugat-európai országban is szavaznak a kettős állampolgárok

Nem lehet különbséget tenni az állampolgárok között, sok nyugat-európai országban is szavazhatnak a külföldön élő kettős állampolgárok - mondta Trócsányi László igazságügyi miniszter az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában.



Az olasz választásokon például mintegy 3,5 millió külhoni állampolgár vehet részt. A magyarok nagy része ráadásul nem is önszántából, hanem békediktátumok folytán került a határokon kívülre. Magyarország gondoskodó anyaországi modellt választott és szoros kapcsolatokat ápol határon túli nemzettársaival - emelte ki Trócsányi László.



Az alaptörvény egységes magyar nemzetről beszél, ami lehet kulturális, illetve politikai, jogi, ez utóbbinak pedig a választójogban is meg kell testesülnie. Ezt a köteléket az európai fórumok sem kifogásolták - fejtette ki a miniszter.