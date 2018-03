Trócsányi: migrációs álláspontja miatt vádolják a kormányt az igazságszolgáltatás függetlenségének megsértésével

Trócsányi László a Le Figaro cikkében elmondta, a Magyarországot vádolók és a magyar kormány között alapvetően a "nyitott társadalom" elképzelése a vita tárgya, ami egy olyan "politikai modell, amely a multikulturalizmust és a nyitott határokat hirdeti, és az egyén védelmét mindenek fölé helyezi"."Mi is ragaszkodunk az egyéni szabadságjogokhoz, de más tényezőknek is számítaniuk kell, a közérdeknek, a közrendnek, a nemzeti szuverenitásnak, a kulturális identitásnak" - hangsúlyozta a miniszter. "Közép-Európában a nyugat-európaitól eltérő víziónk van a történelmünknek köszönhetően. Mi nem ismertük a gyarmatosítás jelenségét, és nem tapasztaltuk meg a tömeges bevándorlást sem" - tette hozzá. Trócsányi László elmondta, hogy a multikulturalizmussal szemben azért is visszafogott Közép-Európa, mert úgy látja, hogy az nem is működik olyan jól Nyugat-Európában.A tárcavezető úgy látja, hogy a Brüsszellel folytatott vita lényege, lehet-e egy államot arra kényszeríteni, hogy befogadjon olyan külföldieket, akiket nem szeretne. "Számunkra ez a hazánk nemzeti szuverenitását és alkotmányos identitását érintő téma" - hívta fel a figyelmet.A miniszter a lap kérdésére elismerte, hogy a kereszténység és az iszlám együttélését illetően "vannak félelmek" Magyarországon, ahol "a keresztény gyökerek fontosak", s az az érzés, hogy "a multikulturalizmus miatt Európa a szőnyeg alá akarja söpörni a gyökereit", pedig az a megőrzendő kultúra része.A menedékjog szabályozásáról Trócsányi László kifejtette, hogy Brüsszel a föderalizmus irányába látszik elmozdulni, s egyre több hatalmat ad ebben a kérdésben az európai intézményeknek, ami sérti a nemzeti szuverenitást.A kvótamechanizmust illetően a nyugat-európai államok és az európai intézmények a szolidaritásra, a visegrádi négyek viszont a biztonság elvére helyezik a hangsúlyt - állapította meg Trócsányi László, aki szerint az EU-n kívül kellene tranzitközpontokat létrehozni annak érdekében, hogy ne kelljen azokkal a migránsokkal foglalkozni, akik menedékjogra nem jogosultak, de nagyon nehéz kitoloncolni őket.A miniszter szerint az is kérdés, hogy föderális vagy pedig erős államokból álló erős Európa lesz-e a jövőben. Jelezte, hogy Magyarország nem szeretne gyenge államokból álló nyitott társadalmú, erős Európát.Trócsányi László úgy látja, hogy ezek a témák Nyugat-Európában is társadalmi vita tárgyát képezik, s Franciaországban újabban változás figyelhető meg a kérdés megközelítésében. "A jelenlegi francia kormányban megvan a tényleges szándék, hogy meghallgassa a véleményünket. (Emmanuel) Macron elnök tervezi, hogy hamarosan Magyarországra látogat, jóllehet az időpont még nincs meghatározva" - mondta a miniszter.