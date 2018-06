További kormányablakokat nyitnak a vidéki nagyvárosok forgalmas pontjain

Több vidéki nagyvárosban, vasúti pályaudvarok mellett nyílnak majd kormányablakok, ez jelentősen megkönnyíti az ügyintézést - nyilatkozta a Magyar Időknek Tuzson Bence közszolgáltatásért felelős államtitkár annak kapcsán, hogy Orbán Viktor miniszterelnök döntött az új kormánymegbízottak kinevezéséről. A politikus hozzátette: folyamatban van a közigazgatásban szereplő különböző adatbázisrendszerek összehangolása.



Vasúti pályaudvarokon és egyéb forgalmas helyeken nyílhatnak újabb kormányablakok, a nemrégiben a Nyugati és a Keleti Pályaudvaron átadott ügyfélpontok után Békéscsabán, Székesfehérváron, Érden és Győrött is. Így az emberek munkába menet, a lehető legrövidebb időn belül tudják majd elintézni az ügyeiket, és kaphatják meg a szükséges okiratokat - mondta Tuzson Bence.



Az államtitkár arra is kitért: céljuk, hogy a kisebb ügyekben ne kelljen a megyeközpontokba fáradniuk az embereknek, akik a járási hivatalokhoz is fordulhatnak ezekkel a problémákkal, de emellett az országban jelenleg közel 300 kormányablak is működik, s ezeken keresztül az állampolgárok színvonalas módon tudják elintézni ügyeiket. Mivel az emberek jellemzően az említett ügyintézési pontokon találkoznak az állammal, igyekeztek a szolgáltatások színvonalával és a közigazgatás dolgozóinak közösséggé formálásával is javítani ezt a tapasztalatot - számolt be a politikus.



Tuzson Bence arra is kitért: az ügyintézési pontokon folyamatban van a közigazgatásban szereplő különböző adatbázisrendszerek összehangolása, emellett pedig az ügyfélkapun keresztül, otthonról történő ügyintézés lehetőségeinek kiszélesítését és mindinkább felhasználóbaráttá alakítását is tervezik.