Tovább csökkenhet a munkanélküliség

A következő hónapokban is csökkenhet a munkanélküliség, a kormány idén és jövőre is keresi a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeit - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az M1 aktuális csatornán a legfrissebb májusi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokra reagálva.



A Központi Statisztikai Hivatal csütörtökön közölte, hogy a március-májusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a tavalyi azonos időszakhoz képest 64 ezres emelkedéssel 4 millió 457 ezerre, a 15-64 évesek foglalkoztatási rátája pedig 1,4 százalékponttal 69,1 százalékra nőtt. A foglalkoztatottak száma a február-áprilisi időszakhoz hasonlítva is 12 ezerrel emelkedett. A munkanélküliek átlagos létszáma a március-májusi időszakban az egy évvel korábbihoz képest 32 ezerrel 171 ezerre, a munkanélküliségi ráta 0,7 százalékponttal 3,7 százalékra csökkent.



Varga Mihály üdvözölte, hogy a kedvező irány fennmaradt, és ha lassabb ütemben is, de folytatódik a javulás, a munkanélküliség pedig történelmi mélypontra került. Mindezt a gazdasági növekedéssel magyarázta és hozzátette, hogy a munkahelyeket teremtő folyamatok bővítik az állást keresők vagy munkahelyet váltók lehetőségeit.



A tárcavezető a foglalkoztatottak számának emelését továbbra is fontos feladatnak nevezte és megjegyezte, hogy a 15 és 64 év közöttiek foglalkoztatási rátája 2010 óta csaknem 10 százalékpontos emelkedéssel meghaladja az uniós átlagot. A munkanélküliség aránya a közösségen belül csak Németországban, Csehországban és Máltán alacsonyabb - tette hozzá.



Közölte, hogy a kormány elsősorban a nyugdíjasok és a gyermeket nevelő nők munkába állásának támogatásával és a részmunkaidő lehetőségeinek bővítésével javítaná a foglalkoztatást, amit a külföldről hazatérők is erősíthetnek. Hangsúlyozta, hogy a bérköltségek növekedése nem gátolja a gazdaság szereplőinek fejlődését, viszont hozzájárul a közfoglalkoztatottak továbblépéséhez az elsődleges munkaerőpiacra. Kiemelte a 6 évre szóló bérmegállapodás jelentőségét is, mivel az - mint fogalmazott - a béremelések mellett elősegíti a fejlesztéseket és beruházásokat.