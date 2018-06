Toroczkai: szombaton zászlót bonthat a Mi Hazánk Mozgalom

Szombaton zászlót bonthat a Mi Hazánk Mozgalom, és ha lesz "kellő akarat és támogatás", akkor bejelentik programpontjaikat és politikai pártként folytatják - mondta Toroczkai László, Ásotthalom polgármestere, a mozgalom alapítója pénteken az M1 aktuális csatornán.



A korábbi Jobbik-alelnök - akit június elején kizártak a pártból - azt mondta, gyorsabban alakulnak az események, mint amire számítottak, és akár egy éven belül vagy még hamarabb erősebbé válhatnak, mint a Jobbik. A mozgalom elmondása szerint a társadalmat érintő problémákra akar rávilágítani, például a bankok ügyére, a devizahitelesek problémáira, Trianonra, az Európai Unióra, a be- és kivándorlásra.



Toroczkai László szólt arról is, hogy az utóbbi hetekben, hónapokban olyan információk kerültek a birtokukba, amelyek szerint a "nemzetünkkel szembeni árulás is felmerülhet a Jobbikot irányító személyek kapcsán".



Radnai Lászlóról, a Jobbik kommunikációs igazgatójáról kezdetben semmit sem tudtak, csak azt vették észre, hogy ott ül az elnökségi üléseken. Aztán a sajtóból tudták meg, hogy a "letelepedésikötvény-biznisz" egyik legnagyobb haszonélvezőjének, egy külföldi üzletembernek az egyik legfontosabb üzleti partnere, valamint információik szerint az 1990-es években vezető tisztségviselő volt a kommunista titkosszolgálat egyik közismert fedőszervezetében - hozott példát Toroczkai László.



Közölte: megpróbálják kikérni az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárától azokat az iratokat, amelyek bizonyíthatják ezeket a híreket.