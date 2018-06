Toroczkai Lászlót kizárták, Dúró Dóra és több más politikus pedig kilép a Jobbikból

Kilép a Jobbikból Dúró Dóra - a politikus ezt közösségi oldalán jelentette be pénteken délután. Az MTI érdeklődésére a politikus azt közölte: tájékoztatta kilépéséről Szabó Gábor pártigazgatót.



Véget ér egy korszak, lezárul egy hosszú időszak: sok bajtársammal együtt kilépek a Jobbikból, mert nincs hova hátráljunk, s vétkesek közt cinkos, aki néma - fogalmaz a képviselő a Facebookon, jelezve, hogy a párt alapító nyilatkozatához hűen "úgy érezzük, erkölcsileg most már a kilépés a helyes döntés".



Életem első szervezete volt, amelyben 13 évet töltöttem, barátokra leltem, szerelmet találtam, majd a néppártosodásnak nevezett folyamat során, a párt lelkének elvétele miatt ez az egykor bajtársias közösség darabjaira hullik - írja Dúró Dóra.



A politikus szerint hiába tett meg minden tőle "telhetőt a békéért és az egyben maradásért, nem sikerült, mert sok vezetőnknek sajnos a belső tisztogatás volt a fontosabb".



Keserűségemet csupán az oldja, hogy emelt fővel, tiszta lelkiismerettel és egy erős közösséggel együtt tekinthetek a jövőbe, ami bizakodással tölt el. Június 23-án Ásotthalmon zászlót bontunk Pongrátz Andrással. Csak a nemzet! - zárul az üzenet.



Szintén a közösségi oldalon jelentette be távozását Szőcs Norbert , a párt Baranya megyei elnöke, aki a "mai vállalhatatlan etikai döntésetekre", és a Dúró Dóra elleni "aljas támadásra" hivatkozva lemond a Baranya megyei elnökségről és a bólyi szervezet vezetéséről is, jelezve, hogy az utóbbi feloszlatja magát.



Szégyen, hogy csak azért, mert valakinek a tiétektől eltérő véleménye van, ki kell zárni! - írja.



A Facebookon jelentette be kilépését Fazekas Gabriella is, aki 2010-ben a párt terézvárosi polgármester-jelöltje volt. A tisztújítás előtti sokszor erőszakos agitáció, - főleg azok irányába, akik nem rejtették véka alá a véleményüket - Torockai László előre levezényelt eltávolítása, Dúró Dóra elleni, az 50-es éveket idéző koncepciós eljárás, mellyel kizárták a frakcióból és mandátuma visszaadására szólították fel., a pohár túlcsordult. A számomra nehéz döntést a mai nappal meghoztam, kilépek a Jobbik tagjainak a sorából - fogalmaz.



Dobi Zsolt, a párt Csongrád megyei sajtófőnöke szintén a Facebookon közölte, hogy kilép a Jobbikból. Wass Albertet idézte: "Számomra nem vigasztalás, hogy millióknak fáj ugyanaz, ami nekem. Magamnak fáj, ami bennem fáj."



A Jobbik etikai bizottsága pénteken kora délután jelentette be, hogy előző nap egyhangú döntéssel kizárták a pártból a korábban platformalapítást meghirdető Toroczkai Lászlót.