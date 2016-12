Többeket kirúgtak a meghekkelt Orbán-interjú miatt

Fejér megyei kiadást toldották meg négy félmondattal. A kozmetikázott interjúban a kormányfő olyanokat mondott, hogy nemcsak a pedagógusok bére, hanem "a kórházi hullák száma is emelkedik". "Magyarország azért stabil ország a forrongó nyugati világban, mert mi kikértük az emberek véleményét, bár nem érdekelt minket", illetve azt is, hogy a kormány azt szeretné, hogy "minél többen találjanak vissza a karácsony pogány értelméhez". Orbán emellett az átírt interjúban a lejárató kampányokról mint olyan eszközről beszélt, amit a kormány is használ. A miniszterelnöki interjú minden, a Mediaworks által felvásárolt megyei lapban azonos szöveggel jelent meg, csak a. A kozmetikázott interjúban a kormányfő olyanokat mondott, hogy nemcsak a pedagógusok bére, hanem "a kórházi hullák száma is emelkedik". "Magyarország azért stabil ország a forrongó nyugati világban, mert mi kikértük az emberek véleményét, bár nem érdekelt minket", illetve azt is, hogy a kormány azt szeretné, hogy "minél többen találjanak vissza a karácsony pogány értelméhez". Orbán emellett az átírt interjúban a lejárató kampányokról mint olyan eszközről beszélt, amit a kormány is használ.

A közleményben az olvasható: a Fejér Megyei Hírlapban 2016. december 24-én megjelent, Orbán Viktor miniszterelnökkel készült interjú meghamisítása miatt a társaság ügyvezetése az elmúlt két napban részletes belső vizsgálatot folytatott le."A szerkesztőségi rendszer automatikusan elmentett, bizonyító erejű adataiból, az adott időpontban a belső hálózattal kapcsolatban állt gépek informatikai vizsgálatából, valamint a lehetséges érintett munkatársak meghallgatása alapján megállapítható volt, hogy a cikkhamisítás hátterében belső munkatársak állhattak" - írták, hozzátéve: az ügy teljes kivizsgálása érdekében a cég menedzsmentje ismeretlen tettes ellen rendőrségi feljelentést tett.Közölték: az érintett főszerkesztőket a vezetői felelősség miatt, a felelős szerkesztőt és a lapszerkesztőt pedig munkakörben elkövetett gondatlan munkavégzés miatt tisztségükből felmentették, munkaviszonyukat azonnali hatállyal megszüntették. Elbocsátották azt a munkatársat is, aki a cikk módosításával közvetlenül kapcsolatba hozható.úgy tudja, azonnali hatállyal felmondtak Németh F. Bernadettnek, a veszprémi Napló főszerkesztőjének, Zajácz D. Zoltánnak, a Fejér Megyei Hírlap digitális főszerkesztőjének, valamint Hajnal Csillának, a lap felelős szerkesztőjének és Klecska Ernő lapszerkesztőnek. Úgy tudják, Földesi Gábornak, a veszprémi Napló digitális menedzserének szintén felmondtak.A Pannon Lapok Társasága ismételten elnézést kért az érintettektől."Az ügyvezetés a cikkhamisítást megengedhetetlen sajtóetikai vétségnek tartja, amelynek kiindulópontja egyértelműen egyéni akciónak tekinthető. A felelősség gyors megállapítása a cég kiváló belső informatikai rendszerének volt köszönhető. A PLT mindent megtesz azért, hogy a jövőben hasonló eset többé ne történhessen meg a lapcsoportnál" - áll a közleményben.Az interjúba nem a fehérváriak írtak bele, hanem a veszprémi Napló egyik gépéről. Azúgy tudja, egy szabadságon lévő munkatárs gépén és felhasználónevével visszaélve nyúltak bele az interjúba abban a fázisban, mikor a szerkesztő már nem nézi át újra a szöveget, ami pár percen belül megy a nyomdába. Az egyik érintett a lapnak három ember kirúgását meg tudta erősíteni, azt mondta, munkaügyi pert indítanak.Az egyik munkatárs szerint provokáció történt. Aa Facebookra kitett postját, amelyben a Reichstag felgyújtásával vont párhuzamot. A nyilvános bejegyzés azt sugallja – amit a kiadó környezetéből többen is sejtetnek –, hogy nem egy ellenzéki szellemű munkatársnak lett elege, és avatkozott be az újságkészítésébe, hanem a Mediaworks központjából irányították az interjúrontást. Mégpedig azért – erre utal a Reichstag hasonlat -, hogy a későbbiekben így teremthessenek újabb okot egy tisztogatásra.