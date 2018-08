Több üdítő, sör és jégkrém fogy a tavalyinál ebben a hőségben

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. tájékoztatása szerint az idei szezon jóval erősebben indult a szokatlanul meleg május miatt, így az üzletlánc számított arra, hogy idén több fogy majd a jégkrémekből. Ennek mértékét a szezon végén tudják összegezni, de már most jelentős növekedést tapasztalnak az előző évhez képest.



A sörök forgalmánál kétszámjegyű bővülést prognosztizálnak az idén. Kiemelték: folytatódott az elmozdulás a minőségi, illetve az ízesített sörök felé. Üdítőkből a nyári időszakban 25-30 százalékkal több fogy a Spar üzleteiben, mint a szezonon kívül. Mennyiségben és forgalomban is 10-15 százalékkal a tavalyi felett teljesített eddig ez a terület, az év hátralévő időszakában is növekedéssel számolnak - közölte a társaság az MTI kérdésére.



A Tesco áruházaiban egy nyári hónapban átlagosan 16,5 millió liter ásványvíz fogy, a teljes nyári szezonban pedig mintegy 52,5 millió liter ásványvíz értékesítésére számít az áruházlánc, ami az egész éves forgalom 35 százaléka.



A vásárlók továbbra is a szénsavmentes vizeket keresik leginkább, az eladások volumenének 62 százalékát ez adja, míg a szénsavas ásványvizek 26, az ízesített ásványvizek pedig 12 százalékát teszik ki a forgalomnak - közölte a Tesco-Globál Áruházak Zrt. az MTI megkeresésére.



A sörök forgalma szintén a nyári hónapokban tetőzik, ez az időszak adja a teljes éves sörforgalom körülbelül 40 százalékát. Egy meleg nyári hét akár három-négyszeres forgalmat is hozhat egy tavaszi héthez képest. Az áruházlánc az egész nyári szezonban körülbelül 6 százalékos forgalomnövekedésre számít az előző év azonos időszakához képest - jelezte a Tesco, hozzátéve, hogy a vásárlók választása továbbra is a klasszikus, 0,5 literes dobozos sörre esik a legtöbbször, a forgalom több mint 80 százalékát ez a kiszerelés adja.



Az Auchan Magyarország Kft. közölte: az ásványvizek és az üdítők forgalma a nyári időszak egy-egy kifejezetten meleg napján akár 50 százalékkal is emelkedhet az éves átlaghoz képest.



Kánikula idején a sörök forgalma is jelentősen emelkedik, a tapasztalatok szerint 5 Celsius fokos melegedés átlagban 5-10 százalék közötti forgalomnövekedést eredményez az Auchan áruházaiban, ahol szintén tovább erősödött a minőségi sörök és az alkoholmentes radlerek iránti kereslet, és szintén a dobozos, 0,5 literes csomagolás legnépszerűbb kiszerelés.



Jégkrémeknél a korábbi évekhez hasonlóan ebben a szezonban is azt tapasztalják, hogy a kifejezetten forró napokon 20-25 százalékkal nő a forgalom. Az Aldi Magyarország tapasztalatai szerint az idei melegebb nyári időszakok során átlagosan 30 százalékkal több ásványvíz fogyott, mint a hűvösebb napokon, de a sörök és az üdítők is keresettebbek. Kiemelkedő a fagylaltok és jégkrémek iránti kereslet, a forró nyári napokon átlagosan tízszer nagyobb mennyiség fogy, mint az év más időszakaiban.



Az Aldi kiemelte a grilltermékeket is, a magyar fogyasztók egyre inkább keresik a pácolt húsokat, grillkolbászokat, de szintén kelendőek a grillezhető sajtok és halak. A grilltermékekből átlagosan legalább kétszer annyi fogy napos, meleg idő esetén, mint a hűvösebb nyári napokon. Emellett a hőségben a naptejek, napkrémek iránt is megnő a kereslet.



A Lidl Magyarország tapasztalata szerint a rendkívüli melegben a fagylaltokból 10 százalékkal többet vásárolnak, mint egy átlagos nyári napon, a vizek forgalmának növekedése is megközelítheti a 10 százalékot, míg sörökből és ciderekből az értékesített mennyiség jóval 20 százalék fölötti növekményt mutat ebben az időszakban.



A Praktiker Kft. tájékoztatása szerint először a májusi rendkívüli melegben nőtt meg jelentősen a barkácslánc áruházaiban a ventilátorok forgalma, ami később a csapadékosabb, hűvösebb időjárás miatt kissé visszaesett, de a mostani hőség hatására már újra érezhető a megélénkült kereslet a berendezések iránt. Legnagyobb számban továbbra is az egyszerű asztali és álló ventilátorok fogynak, ezek eladása nagymértékben a legforróbb napokra korlátozódik, mint nem tervezett szükségmegoldás. Az elmúlt években egyre népszerűbbé váltak a padlóventilátorok, valamint a kültéri permetventilátorok is.