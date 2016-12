Több tűzeset is volt 24-én este, az ónos eső pedig az autósok dolgát nehezítette

Az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményük szerint országszerte összesen 49 esetben avatkoztak be tűzeseteknél és 54 műszaki mentésben vettek részt a tűzoltóegységek.



A haláleset a Győr-Moson-Sopron megyei Győrladaméren történt, ahol egy házban egy takaró és szőnyeg gyulladt ki. Mire a tűzoltók kiértek, tűz már nem volt, de a családi ház átvizsgálásakor egy holttestet találtak. Az elsődleges helyszíni vizsgálatok szerint az áldozat halálát füstmérgezés okozta.



A Pest megyei Kerepesen, a Gyár utcában egy száz négyzetméter alapterületű lakóház teljesen kiégett. A ház lakhatatlanná vált, a benne élő húsz ember nem tudta megoldani saját elszállásolását, ezért elhelyezésükről gondoskodni kellett.



Ugyancsak lakhatatlanná vált a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kunhegyes közelében egy mintegy száz négyzetméter alapterületű tanyaépület is. Itt öt ember elhelyezéséről kellett gondoskodni.



Egy másik Jász-Nagykun-Szolnok megyei településen, Kunszentmártonban is lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat. Itt az épületből egy embert füstmérgezés miatt menekítettek ki a tűzoltók.



A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kölcsén egy épület tetőszerkezete gyulladt ki. Az égő házból mindenki kimenekült. A tűzoltóknak négy vízsugárral sikerült eloltani a tüzet, de a ház lakhatatlanná vált, három embert rokonoknál helyzetek el.



Ózdon egy négyszintes társasház első emeleti lakásában mintegy két négyzetméternyi felületen égett a műfenyő és környezete. A tüzet a helyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral rövid idő alatt elfojtották. Az ingatlanban csak kisebb károk keletkeztek, de a lakásban lévő két ember a szomszédoknál töltötte az éjszakát.



A fővárosban, egy óbudai általános iskola épületében az adventi koszorú és különböző berendezési tárgyak gyulladtak ki szombaton kora este. A tüzet a biztonsági személyzet tagjai oltották el, a fővárosi tűzoltók átszellőztették az épületet.