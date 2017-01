Több településen javult a levegő minősége

Szerdára az országban többfelé mérséklődött némileg a légszennyezettség, de a legtöbb településen - köztük a fővárosban - így is egészségtelen, északkeleten pedig továbbra is veszélyes a levegő minősége a magas szállópor-koncentráció miatt.



Az Országos Közegészségügyi Központ (OKK) térképén szerdán délelőtt Eger, Nyíregyháza, Miskolc, Putnok, Kazincbarcika és Sajószentpéter szerepelt a veszélyes levegőminőséget jelző piros színnel.



Tizenöt település - Budapest, Vác, Esztergom, Dorog, Tatabánya, Tököl, Dunaújváros, Győr, Szengtotthárd, Szeged, Szolnok, Debrecen, Oszlár, Hernádszurdok és Salgótarján - levegőjét minősítették egészségtelennek.



Emellett az OKK térképén szereplő többi települést a kifogásolt levegőminőséget jelző zöld színnel jelölték szerdán.



A levegő szennyezettségének egészségügyi értékelése egy index alapján történik. Az OKK a légszennyező anyagok legfontosabb egészségkárosító hatásai alapján négy szintet különít el: kék (elfogadható), zöld (kifogásolt), narancssárga (egészségtelen), piros (veszélyes). Az önkormányzatok az utóbbi két kategória alapján rendelhetik el a szmogriadó tájékoztatási, illetve riasztási fokozatát.



Továbbra is számos településen - köztük Budapesten - van érvényben a szmogriadó valamely fokozata.



A fővárosi önkormányzat szerdára virradó éjjel kiadott közleményében azt írta: továbbra is indokolt a riasztási fokozat és a gépjárműforgalom korlátozásának fenntartása Budapesten.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat a fővárosi légszennyezettségi előrejelzésében azt írja, hogy kedvezőtlen az időjárási helyzet a levegőszennyezettség szempontjából. Napközben néhány órára akár jelentősen csökkenhetnek a koncentrációértékek, de estétől ismételten (jelentős) romlás valószínű - írták, de megjegyezve: "mindez nagymértékben függ a felhőzet felszakadozástól, csökkenésétől esetleg annak elmaradásától".



Az országos előrejelzés szerint az Északi-középhegység térségében, a főváros környékén és az Észak-Alföldön változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, csak kisebb körzetekben maradhat meg tartósan a zúzmarás köd. A Dunántúl nyugati és déli részén folytatódik a borult, párás, foltokban ködös idő. A Nyugat-Dunántúlon és a Tiszántúlon helyenként megélénkül az északi szél.