Több támogatást kapnak a háziorvosi praxisok rezsire

Idén és jövőre is átlagosan 130 ezer forinttal nő a háziorvosi praxisok havi támogatása - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egészségügyért felelős államtitkára csütörtökön, budapesti sajtótájékoztatón.Ónodi-Szűcs Zoltán elmondta: június elsejétől minden egyes háziorvosi praxis 130 ezer forinttal kap többet rezsitámogatásként.- közölte, hozzátéve: az orvosi kamarával való megállapodás értelmébenAz államtitkár szólt arról is, hogy 13,3 milliárd forint értékben lehet pályázni forrásokra az alapellátásban, és már 16 háziorvosnál működik az az alkalmazás, amellyel papír nélkül tudnak recepteket és beutalókat írni. Eddig 46 ezer receptet már így állítottak ki - jegyezte meg.Ónodi-Szűcs Zoltán kijelentette: jól látszik, hogy a kormányzatnak az a törekvése, az alapellátás helyzetét ne csak forrásokkal, hanem eszközökkel és lehetőségekkel is javítsa.Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára hangsúlyozta: a kormányzatnak 2010 óta kiemelten fontos a háziorvosi praxisok megerősítése, a háziorvosi pálya minél népszerűbbé tétele az orvosok között, és már negyedik éve nő 130 ezer forinttal a háziorvosok támogatása.

- mondta, rámutatva arra, hogy erre pályázatokkal tudott a jelenlegi kormány először választ adni, de emellett a kormány eltökélt abban is, hogy tovább növelje a háziorvosi praxisok támogatását.Rétvári Bence elmondta, egy praxis finanszírozása a 2010-es kormányváltáskor átlagosan évente 10,5 millió forint körül volt, mára ez 16,2 millió forintra emelkedett. Évről évre nőtt az az összeg, amelyet a háziorvosi praxisok bevételnek könyvelhetnek el, mert többlettámogatást kaptak - tette hozzá.Kérdésekre válaszolva Ónodi-Szűcs Zoltán elmondta, hogy a mentősök bére 26 hónap alatt 67 százalékkal emelkedik négy lépcsőben. Szomorúnak nevezte, hogy egyesek azt próbálják láttatni másokkal, mintha az államtitkárság és a mentőszolgálat vezetése nem azon dolgozott volna az elmúlt két évben, hogy minden mentősnek jobb legyen.Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke az MTI-nek a bejelentés kapcsán telefonon örömét fejezte ki, hogy az alapellátás finanszírozásáról folytatott kamarai tárgyalássorozat meghozta az eredményét.- mondta -Erre a finanszírozásra az alapellátásban dolgozó házi- és házi gyermekorvosoknak nagyon nagy szüksége van - fogalmazott a kamarai elnök, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az alapellátó fogorvosokat sem lehet kihagyni az emelésből, számukra idén és jövőre is "pénzt kell találni".Éger István kitért arra, hogy ezt a forrásnövekményt elsősorban bérezésre fordítják az orvosok, hiszen az ágazati béremeléssel fokozódott az egyenlőtlenség a kórházi és az alapellátásban dolgozó szakorvosok között. Ennek egy szintre hozásához kell ez az évenkénti 10-10 milliárd forint - tette hozzá.