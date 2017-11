Több százan búcsúztak Stadler Józseftől - fotók a temetésről

A temetésen Stadler családja is jelen volt, három gyermeke közül ketten, Marietta és Zoltán, míg Milán távol maradt.Ahogy azt előre tudni lehetett, Lagzi Lajcsi elfújta nótáját, az Il Silenziót játszotta a trombitáján egykori barátja tiszteletére. Részt vettek a szertartáson még a Stadler FC egykori játékosai, a gólkirály Igor Nicsenko, valamint a csapat korábbi edzője, Sándor István is - tudósít a Bors. Beszédet mondott Akasztó polgármestere is, aki felvetette, hogy Stadler halálával már sosem derül ki, hogy vissza tudta-e volna szerezni a stadionját, vagy hogy mi lett volna a vállakozásainak sorsa. Suhajda Antal úgy vélte, ha Stadler József még élne, biztosan sikerre vitte volna a terveit, hiszen ő sosem adta fel - írja a lap.