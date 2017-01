Több száz salgótarjáni lakásban nem volt távfűtés

Helyreállították a távhőszolgáltatást Salgótarjánban



Helyreállították a távhőszolgáltatást vasárnap kora estére Salgótarjánban - tájékoztatta a Nógrád Megyei Katasztrófalvédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.



Angyal Eszter elmondta, hogy a tervezett időpontnál korábban, már 17 óra 35 percre sikerült kijavítani a hibát, így újraindul a fűtés és a melegvíz-szolgáltatás.



A reggel 8 órakor megkezdett munkálatok idejére a városi sportcsarnokban melegedőt rendezett be a katasztrófavédelem és az önkormányzat, mert a hideg miatt számítani lehetett arra, hogy a lakások túlságosan lehűlnek. A melegedőt azonban senki sem vette igénybe.



A megsérült távhővezeték javítása miatt 680 lakásban és több közintézményben kellett kikapcsolni a fűtést vasárnap reggel.



A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság az üzemzavar kapcsán kiadott közleményében arról tájékoztatott, hogy a munkálatok ideje alatt folyamatos a rendőri jelenlét Salgótarjánban a személy- és vagyonbiztonság megóvása érdekében.