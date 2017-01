Több száz helyre riasztották a tűzoltókat, fokozatosan helyreáll az áramszolgáltatás

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) tájékoztatása szerint a télies időjárás miatt összesen hét megye 95 településén nem egészen 18 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, a szolgáltatók folyamatosan dolgoznak a hibák elhárításán, várhatóan még szombaton sikerül mindenhol újraindítani a szolgáltatást. Mintegy 1200 fogyasztónál nincs áram Borsodban, Baranya megye 8 településén 2400 fogyasztót érint a szolgáltatás leállása.



Kavalecz Imre, a Mávinform sajtóügyeletese arról tájékoztatott, hogy két vonal egy-egy szakaszán állították le a vasúti közlekedést. Diósjenő és Drégelypalánk között hóátfúvás, Abaújszántó és Hidasnémeti között a hó vastagsága miatt zárták le a pályát.



Az egri, füzesabonyi, miskolci, nyíregyházi, szerencsi, sátoraljaújhelyi térségben péntek óta folyamatosan tisztítják a váltókat és a peronokat. Ennek eredményeként jelentősen javult a helyzet Észak-Magyarország vasúthálózatán, a vonatok nagy része a délelőtti jelentős késések után délután már menetrend szerint közlekedik, csak néhány vonat menetideje hosszabbodik meg 15-20 perccel.



Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője közölte, hogy a mentőknek pénteken a szokásosnál több mint 20 százalékkal több munkájuk volt, országszerte több mint 3600 esetet láttak el. Pest megyében két helyszíni szülés, Budapesten, Székesfehérváron, illetve Debrecenben sikeres újraélesztés, továbbá számos súlyos közúti baleset is történt. Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig a zord időjárási körülmények között a rendőrök segítségével sikerült egy erősen vérző férfit gyorsan ellátni.



Az Útinform szombat délutáni tájékoztatása szerint mindenhol feloldották a korábban elrendelt forgalomkorlátozást, amely a 7,5 tonnánál nehezebb járművek közlekedését tiltotta több főútvonalon is.



A gyorsforgalmi utak burkolata nedves, sónedves. Keleten néhány főúti szakaszon latyakos, hókásás a burkolat, az Északi-középhegység magasabban fekvő útjain havas, letaposott havas szakaszokra is számítani kell még, Körmend környékén jégbordás az utak felülete. A Dunántúl déli részén helyenként, míg a Duna vonalától keletre eső területeken többfelé még télies útviszonyokra kell készülni az alsóbbrendű úthálózaton. Ajka közelében síkos a mellékutak burkolata.