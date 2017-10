Több repülőjárat útvonala is módosult az erős szél miatt

Több repülőjárat útvonala is módosult Európában az erős szél miatt, a Liszt Ferenc-repülőtérről vasárnap délig valamennyi menetrend szerinti járat el tudott indulni, az Aeroflot moszkvai járata azonban Budapest helyett Belgrádban szállt le.



Hardy Mihály, a repteret üzemeltető Budapest Airport kommunikációs igazgatója az MTI-nek elmondta, hogy a bécsi reptérről délelőtt a ferihegyi reptérre irányították egy tajvani légitársaság Boeing 767-300-as gépét, mivel az osztrák fővárosban a nagy szél miatt nem tudott leszállni. A járat így Budapesten várakozik a továbbindulásra.



Az Aeroflot moszkvai járata pedig Budapest helyett Belgrádban szállt le.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap délelőtt már több járásra másod- és harmadfokú riasztást is kiadott a következő órákban várható, 100 kilométer/órás erősségű széllökések miatt. A katasztrófavédelem azt kéri, hogy az érintett területeken senki ne tartózkodjon a szabadban.



A régió több országában is súlyos a helyzet a vihar miatt, Csehországban két ember meghalt, többen sérüléseket szenvedtek és néhány tízezer háztartás áram nélkül maradt, és komoly fennakadások vannak a közlekedésben is. Ugyancsak komoly károkat okozott a vasárnap lecsapó vihar Németországban.