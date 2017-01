Több mint 6200 jogsértést tárt fel 2016-ban a NAV

Sárközi Alexandra, a NAV bűnügyi szóvivője a lapnak elmondta, hogy a legnagyobb kihívást tavaly is a közteherviseléssel kapcsolatos visszaélések leleplezése jelentette. Az esetek közül 2600 alkalommal kezdtek vizsgálódásba költségvetési csalás miatt a pénzügyi nyomozók, az ügyek együttesen százmilliárd forintos kárt okoztak az államkasszának.



Az áfacsalások elkövetői az utóbbi időkben nemigen változtattak módszereiken. A bűnügyi tapasztalatok azt mutatják, hogy a visszaélések továbbra sem korlátozódnak egy-egy termékre: a tettesek azt figyelik, mely árucikkek azok, amelyekkel adott időpontban a legnagyobb hasznot érhetik el - közölte a szóvivő rámutatva, hogy így az elkövetők egyszerre akár több típusú termékkel is folytathatják illegális üzleteiket.



Az áfacsalásra leginkább azokat a cikkeket használják fel, amelyek ömlesztve szállíthatók, egyedi azonosításuk nehézkes, vagy egyáltalán nem lehetséges. Lényeges az is, hogy a portékát az ország egész területén keressék a fogyasztók, emiatt a raktárakban is bőven akadjon belőle - írta a Magyar Idők.



Sárközi Alexandra azt is közölte a lappal, hogy az adóhatóság pénzügyi nyomozói tavaly az élelmiszerek piaca mellett a munkaerő-kölcsönzésben is sok gyanús esetet észleltek.