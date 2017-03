Több mint 300 háziorvosi és fogorvosi praxis betöltésére lehet pályázni

A főosztályvezető-helyettes elmondta: letelepedési támogatást azok a háziorvosok és fogorvosok kaphatnak, akik vállalják, hogy betöltenek olyan praxist, amely több mint egy éve üresen áll. Mint mondta, a fogorvosok ettől az évtől kapcsolódhatnak be a pályázatba, és idén megnövelték a támogatás összegét, amely 12 és 20 millió forint között változik.



Ezt a vissza nem térítendő pénzt az az orvos kaphatja meg, aki vállalja, hogy legalább hat évig biztosítja az ellátást az eddig betöltetlen praxisban - tette hozzá. Jelezte: a támogatást az orvos szabadon felhasználhatja, vásárolhat belőle autót, lakást, de korábbi diákhitelét is visszafizetheti.



A főosztályvezető hangsúlyozta: a pénz a praxis működtetésének megkezdéséhez nyújt jelentős segítséget.



Mint mondta, jelenleg 350 háziorvosi és 260 fogorvosi praxis betöltetlen, de ezek egy része még nem üres egy éve, illetve vannak közöttük túl kicsi praxisok is.



A pályázati rendszer bevezetése óta 90-en nyertek el letelepedésre, 108-an pedig praxisvásárlásra támogatást - ismertette a főosztályvezető-helyettes.