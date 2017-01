Több kutya kóborolt el szilveszterkor, mint tavaly

Elmondta: hatodik éve végzik a Fővárosi Önkormányzati Rendészettel és a Rex Kutyaotthon Alapítvánnyal közösen a petárdakommandó akciójukat. Pataki Gábor azt mondta: már mostanáig 51 elkóborolt kutyáról érkezett bejelentés. Márpedig - az elmúlt évek tapasztalatai alapján - a következő napokban további bejelentések is várhatók.



Eddig tizenhét kutyát sikerült hazajuttatni, köszönhetően a csipeknek. Elmondta, az idén azt tapasztalták, hogy sok csipben nem volt jó például a telefonszám vagy a cím. Ezért felhívta a figyelmet, fontos, hogy az adatváltozásokat rögzítsék az adatbázisban.



A szakember kiemelte: a petárda és a rakéta az állatoknak egy háborúval egyenértékű. Ilyenkor olyan sokkos állapotba kerülhetnek, hogy csak mennek, és egy nap alatt több kerületet is átkóborolnak - fejtette ki, példaként említve, hogy előző nap is a XII. kerületben találtak meg egy XVI. kerületi kutyát. Pataki Gábor felhívta a figyelmet továbbá: rendelet írja elő, hogy a gazdáknak ilyenkor kötelessége elzárniuk kutyájukat. Így ha mégis elkóborolt az állat, vélhetően szabálysértést követett el a gazdája.



A bejelentéseket megtenni, illetve érdeklődni a fővárosi önkormányzati rendészet telefonszámán lehet. A megtalált kutyákat a főváros ebrendészeti telepére vagy a Rex Alapítványhoz viszik - tette hozzá az Állatmentő Liga vezetője.