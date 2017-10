Több Bubi lesz Budapesten

Jövőre tovább bővülhet Budapesten a Mol Bubi közbringarendszer, újabb állomásokkal és kerékpárokkal bővítik a hálózatot, és a tervek szerint további területeket is bekapcsolnak a szolgáltatásba, egyebek közt Óbuda központi részét - írta keddi lapszámában a Világgazdaság.



Jelenleg a rendszer 124 állomásán 1486 bérelhető bicikli érhető el, a 2014. szeptember 8-i induláshoz képest a gyűjtőállomások száma 62 százalékkal, a kerékpároké 35 százalékkal nőtt. Tavalyelőtt 651,6 ezer, tavaly pedig 644,7 ezer alkalommal béreltek kerékpárt a Mol Bubi rendszerében, amelybe eddig mintegy 50 ezren regisztráltak - közölte a lappal a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A BKK arra számít, hogy az M3-as metró felújítása miatt sokan választják majd alternatívaként a Bubit a rövidebb távú útjaikra.



A Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből 2018-ban újabb állomásokkal és kerékpárokkal bővítik a hálózatot. A Versenyképes Közép-Magyarország operatív program (Vekop) keretében szintén jövőre Óbuda központi részét is bekapcsolják a rendszerbe, az előkészítés már zajlik.



További fejlesztéseket is tervez a BKK, egyebek közt egyszerűsítenék a szerződéskötést és fejlesztenék az applikációt - olvasható a Világgazdaságban.