Tízmilliárd forinttal támogatja a szabadidősportot a kormány

Szabó Tünde hangsúlyozta: a kormány elkötelezett a szabadidősport támogatása mellett, annak érdekében, hogy egészséges sportnemzetté váljunk.



Mint elmondta, olyan pályázatok nyertek el támogatást, amelyek a szabadidősport életvitelszerű gyakorlására ösztönöznek.



Ez annál is inkább fontos, mert a testmozgás révén megőrizhető az egészség, így jótékony hatást gyakorol a munkaképességre is - tette hozzá.



Kiemelte: ma a magyar lakosság fele szenved krónikus betegségekben, amelyek nagy része megelőzhető volna rendszeres testmozgással.



Az államtitkár kitért arra, az elmúlt időszak adatai azt mutatják, hogy az emberek egyre inkább felismerik a sport jótékony hatását: míg 2009-ben csupán a lakosság 5 százaléka sportolt rendszeresen, ma már a 15 százaléka.



A pályázaton elsősorban helyi szervezetek nyertek el támogatást, mert ezek ismerik a helyben élők szokásait és igényeit - mondta Szabó Tünde.



Schanda Tamás európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár közölte: az a céljuk, hogy a következő 3 évben legalább félmillió embernek, közöttük 30 ezer fogyatékossággal élőnek adjanak segítséget a támogatás révén a rendszeres testmozgáshoz.



Közlése szerint először 3 milliárd forintos kerettel hirdették meg a pályázatot, ám annyira nagy volt az érdeklődés - 60 szervezet pályázott -, hogy 7 milliárd forinttal növelték az összeget.



A legtöbb támogatást Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetek nyerték el - fűzte hozzá.



Mint mondta, a nyertesek a többi között futóversenyek, túrák rendezésére, a kerékpározás, a preventív célú egészségügyi szűrések népszerűsítésére, életmódklubok létrehozására kapnak támogatást.



Példaként említette, van olyan pályázat, amely szerint a nyertes szervezet sportcipőt oszt azoknak, akik legalább tíz közös edzésen részt vesznek.



Schanda Tamás úgy vélekedett, hogy a rendszeres sportnak komoly közösségfejlesztési hatása is van, ami hozzájárul a nemzet erősítéséhez.