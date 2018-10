Tízezreket mozgat meg a sétaturizmus

Tömegeket, évente már tízezreket vonz a városi turizmus új formája Budapesten, ahol számos cég kínál tematikus sétákat azok számára, akik testközelből szeretnék megismerni a főváros kevésbé ismert oldalát - írja szerdai számában a Világgazdaság.



Az utóbbi években igen népszerűvé váltak a Budapest történelmének, kultúrájának egy-egy szeletét szakértő vezetésével bemutató tematikus városi túrák. A Világgazdaság által megkérdezett cégek többezres, összességében tízezres éves látogatószámról számoltak be a lapnak, a nagyobb forgalmat lebonyolító vállalkozásoknál átlagosan az év minden napjára jut legalább egy szervezett séta.



Már egy színházjegy árából részt vehetünk a jellemzően pár órányi alternatív városnéző programok valamelyikén, a sétajegyek ára 2-5 ezer forint. Az átlagosan 15-20 fővel induló túrák résztvevői többnyire a városi, 30 év feletti, magasan képzett, kultúrafogyasztó közönség soraiból kerülnek ki. A sétaszervező cégek egybehangzó tapasztalata szerint a nőket jobban vonzzák a minőségi városélményt kínáló tematikus túrák. A Hosszúlépés. Járunk? sétaszervező cégnél a túrázók háromnegyede nő, de a többi cég is hasonló arányokról számolt be.



Népszerűek az étel- és italkóstolással egybekötött gasztroséták. A másik kedvelt irányzatot azok a különleges épületbejárások képviselik, amelyek alkalmával olyan helyekre is bejuthatnak a résztvevők, amelyek egyébként nem vagy csak ritkán látogathatók.



A sétanaptár tavasszal és ősszel legsűrűbb, emellett még a karácsonyi szezonban emelkedik a forgalom. A különösen a nyári hónapokban fellendülő külföldi turizmusból is igyekeznek profitálni a városi túracégek, de továbbra is elsősorban a hazai közönséget célozzák meg.