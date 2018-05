Tíz minisztériummal alakulhat meg az új kormány - derül ki a minisztériumok felsorolásáról és az ehhez kapcsolódó törvények módosításáról szóló javaslatból, amelyet szerda délután nyújtottak be a parlamentnek a Fidesz és a KDNP vezető politikusai, Orbán Viktor, Semjén Zsolt, Rogán Antal, Gulyás Gergely és Kocsis Máté.Az előterjesztés alapján a leendő kabinet tíz tárcája a következő lesz: Agrárminisztérium, Belügyminisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Honvédelmi Minisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Külgazdasági és Külügyminisztérium, Miniszterelnöki Kabinetiroda, Miniszterelnökség és Pénzügyminisztérium.Az előző kormányzati ciklusban ugyancsak tíz minisztérium működött. A miniszterelnök részletes feladat- és hatáskörét a jövőben kormányrendelet állapítja meg. A törvényjavaslat rögzíti továbbá, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda a miniszterelnök politikai munkaszervezeteként, a létrejövő Miniszterelnöki Kormányiroda pedig kormányzati igazgatási munkaszervezeteként működik. A közigazgatási államtitkár által vezetett kormányiroda önálló költségvetési fejezettel rendelkező, különös hatáskörű központi államigazgatási szervnek minősül majd, amelyet a kormányfő közvetlenül irányít.Az előterjesztés általános indoklása a kormányzati szerkezetről azt írja: a kormányzati tevékenység irányítását a miniszterelnök végzi. Ennek keretében megszűnik a kormányzati tevékenység összehangolásáért való külön miniszteri felelősség, az e körbe tartozó feladatok a továbbiakban megoszlanak az angolszász mintára létrejövő kormányzati központ szervei között.A kormányzati központ része a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Miniszterelnökség és a Miniszterelnöki Kormányiroda. A benyújtók hangsúlyozták továbbá, hogy hatékony és gyors reagálású kormányra van szükség, mert a világban percek alatt olyan változások mennek végbe, amelyek "mindannyiunk életét érintik". Vannak ilyen kihívások a biztonság területén és a gazdasági életben is, ezért a kormányzati struktúrában kiemelt szerepet kapnak a nemzetbiztonsági kérdések, valamint az újítás és az innováció.Szétválik az állami vagyon kezeléséért és a fejlesztésekért viselt kormányzati felelősség, létrejön az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A gazdasági életben ugyanakkor nagy jelentőséggel bír a pénzügyi stabilitás és a megbízhatóság, ezt a szempontot a kormányzati struktúrában a pénzügypolitikáért és a költségvetési tervezésért felelős Pénzügyminisztérium képviseli majd - írták.A törvényjavaslat arra is kitér, hogy a tárca nélküli miniszterek - akikből több is lesz az új kormányban - részletes feladat- és hatáskörét kormányrendelet állapítja majd meg, tevékenységüket pedig minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda segíti.Egy másik rendelkezésben biztosítanák, hogy a honvédelmi miniszter a honvédség irányítására, a rendvédelmi szervet irányító miniszter pedig a rendvédelmi szervek irányítására az általa vezetett minisztériumban olyan szervezeti egységet is létesíthessen, amelynek vezetésére hivatásos szolgálati jogviszonyban álló, a minisztériumba vezényelt személy nevezhető ki. Őt a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezné ki és mentené fel.Az általános indoklás kitér arra, hogy Magyarország polgárai április 8-án "egyértelműen kijelölték a kormányzás céljait". Meg kell őrizni a keresztény kultúrát, meg kell védeni az országot, meg kell teremteni a teljes foglalkoztatottságot, és támogatni kell a gyermeket nevelő családokat - sorolták. Segély helyett munka, családközpontú politika, magyar érdek mindenek előtt - hangsúlyozták, hozzátéve: Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa, és azon dolgoznak, hogy ez így is maradjon.

Megvédjük a határainkat, a kerítés állni fog, ha szükséges, erősítjük, bővítjük. Ugyanakkor dolgozunk azon, hogy a mindennapok biztonsága tovább erősödjön.

- szögezték le. Megjegyezték, hogy a célok megvalósításához erős kormányra, politikai és jogi stabilitásra van szükség. Az indítványról - a parlament honlapján elérhető napirendi javaslat alapján - várhatóan pénteken szavaz az Országgyűlés.