Tíz hónap börtönre ítélték Fásy Ádámot az őssejtbiznisz miatt

- írja a Bors Tavaly májusban hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet az engedély nélküli őssejtkezelések ügyében indult büntetőperben a Fővárosi Ítélőtábla, most hozott újból ítéletet a Fővárosi Törvényszék.A vád szerint egy ukrán tudós módszere alapján magyar és ukrán orvosok gyógyíthatatlan betegeknek adtak őssejtkezelést, de engedély nélkül. Egy-egy ilyenért több millió forintot is elkértek, a cég alapításában részt vett Pákh Imre és Fásy Ádám is.Az I. rendű vádlott P. I. üzletember és a II. rendű vádlott B. J. V. orosz származású Amerikában élő professzor, akik 2002-től Barbadoson őssejt-kezeléssel foglalkozó klinikát működtetettek, amely 2007-ben bezárt. Ekkor P. I. úgy döntött, hogy ezt a tevékenységet Magyarországra telepíti, és dr. S. I. III. rendű vádlottal 2007 augusztusában közösen egy részvénytársaságot alapították azért, hogy egészségügyi szolgáltatásként emberi őssejteket értékesítsenek. A későbbiekben a cég igazgatósági tagja lett F. Á. IV. rendű vádlott is – áll a Fővárosi Törvényszék közleményében A működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtésére P. I. biztosította B. J. V. személyes közreműködését és a professzor által ismert „know-how“-t, dr. S. I. pedig több százmillió forint befektetésével egy laboratóriumot rendezett be a magánklinikáján., az ügy V. rendű vádlottja. Megállapodást kötöttek néhány közeli egészségügyi intézménnyel, amelyek a szülészeti osztályaikon elvégzett terhesség-megszakításokból származó abortált magzatokat – az érintett nők írásos hozzájárulásával – kutatási célból átadták a kaposvári klinikának.Az abortált magzatokból készített őssejt szuszpenziót ampullákban lefagyasztva tárolták.A kezdetektől folyamatosan próbálták engedélyeztetni ezt a típusú őssejt kezelést az illetékes hatóságnál, arra azonban nem kaptak engedélyt, hogy a kutatómunkájuk során előállított szuszpenziót pácienseken, terápiás kezelés céljából alkalmazhassák. Ennek ellenéreA kezelés körülményei azt erősítették a betegekben, hogy a vádlottak tevékenysége legális: egy részvénytársaság áll a kutatás mögött, a kezelések nagy része magánklinikán történt, ahol orvosokkal konzultáltak, az őssejt hatékonyságáról írásos tájékoztatót kaptak, és beleegyező nyilatkozatot is aláírtak. A kezelés ára 2.500.000 forint és 5.000.000 forint között volt.A bíróság az ítélet szóbeli indokolásának elején kiemelte, hogy nem feladata olyan orvosi és orvosetikai szakkérdésekről dönteni, minthogy az őssejt kezelés valóban hatékony gyógymód-e, etikus-e, illetve milyen betegségek kezelésére alkalmas. Az orvostudománynak ez a területe rendkívül dinamikusan fejlődik, évről-évre derülnek ki új lehetőségek, kockázatok és kérdések. De a vádbeli időszakban és jelenleg is egész Európában csak a csontvelő átültetés esetében engedélyezett orvosi eljárás.