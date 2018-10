Titokzatos tanú üzent a börtönből: elégették VV Fanni holttestét

Nemrégiben hívott egy férfi, aki azt mondta, mindenképpen beszélnünk kell – kezdte dr. Lichy József, a család ügyvédje.

– Sokkolt, amit mondott: „mindent tud Fanni ügyéről". Elárulta, hogy börtönben van, így a beszélgetést a rácsok mögött tudjuk folytatni. Nem is volt kérdés, hogy meglátogatom. - írja a Blikk cikke nyomán a BorsOnline A rab elmesélte az ügyvédnek, hogy az éjszakai életben sokan ismerik azt a férfit, akit a lány megölésével gyanúsítanak. Állítása szerint mindenki tudta, hogy rajongott Fanniért. A lány eltűnésének az estéjén is felment Fannihoz, intim kapcsolatba kerültek, ám valami balul sült el.A rab szerint a lány teste olyan társasághoz kerülhetett később, akikről az a hír járja, ha kell, nyom nélkül eltüntetnek bárkit. A módszerük az, hogy elégetik a testet. A rab úgy tudja, valahol a határ környékén álltak meg. A jelenleg is börtönben ülő férfi további részleteket is elárult a társaságról, ezzel próbálva igazolni az állításait.



Úgy tudom, már a rendőrség is vizsgálta a férfi által elmondottakat.

– tette hozzá az ügyvéd.