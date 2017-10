Tinilány segített a többieknek kijutni a kézilabdások felborult buszából

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/kesekezilabda/posts/1590894060932470

Lentiben játszott meccset a Kaposvári Egyetem Sportegyesületének (KESE) NB2-es ifjúsági csapata szombaton. Egy órával a meccs vége után már hazafelé tartott a játékosokat szállító kisbusz, amikor Böhönye és Nagybajom között a 61-es úton balesetet szenvedtek. Egy gépkocsi nekiütközött a játékosokat szállító busznak, amitől az az árokba borult. Erről közleményt adott ki az egyesület Facebook-oldala.Megőrizte a hidegvérét a csapat egyik játékosa, akinek egyébként ez már a negyedik közúti balesete volt. Kirúgta az árokba fordult busz tetőablakát, hogy a társai ki tudjanak menekülni a járműből - írja a blikk.hu Kovács Ferenc szakosztályvezető szerint a többiek is példamutatóan viselkedtek, "akik jobban voltak, segítettek a többieknek, és nyugtatták egymást".A csapat balszélsője súlyosabban is megsérült, a zúzódásai mellett orrcsonttörést szenvedett, őt bent is tartották a kórházban. A többiek könnyebb sérüléseket, zúzódásokat szenvedtek, őket hazaengedték a Kaposi Mór Kórházból, ahova a baleset után 12 fiatalkorút és 2 felnőttet szállított a balesethez riasztott hét mentőegység az intézmény tájékoztatása szerint.